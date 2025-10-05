Un PSG très amoindri face au LOSC, le groupe de Luis Enrique

Découvrez le groupe retenu par Luis Enrique avant le coup d’envoi de la rencontre de la septième journée de Ligue 1 entre le LOSC et le PSG, ce dimanche à 20h45 à la Décathlon Arena, le Stade Pierre Mauroy.

PSG : Luis Enrique se méfie du LOSC

Quatre jours après son déplacement heureux à Barcelone pour la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain affronte le LOSC Lille ce dimanche soir en clôture de la septième journée de Ligue 1. Malgré la sérénité que dégage son groupe en dépit des nombreuses absences de joueurs majeurs comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia et Fabian Ruiz, l’entraîneur du PSG redoute l’équipe de Bruno Genesio.

« Je peux dire qu’ils sont forts en tant qu’équipe, et nous les connaissons parce qu’on les a joués l’année dernière, et on sait la difficulté », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse avant d’évoquer la préparation de ce match dans un temps réduit.

« On le prépare comme d’habitude, avec le petit temps que nous avons, mais ce n’est pas une excuse. On prépare les matchs comme d’habitude, on pense à continuer à s’améliorer et on sait la difficulté de jouer à l’extérieur, spécialement ce match contre Lille », a expliqué le technicien espagnol.

Pour cette rencontre, le successeur de Christophe Galtier a convoqué un groupe réduit de 18 joueurs. Conséquence du nombre très important de joueurs blessés. Déjà convoqués pour le déplacement à Barcelone, les jeunes Mathis Jangeal et Quentin Ndjantou sont présents pour affronter les Dogues. Tout comme Ibrahim Mbaye et Senny Mayulu.

Le groupe du Paris SG pour affronter Lille

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin

Défenseurs : Zabarnyi, Pacho, Hakimi, Mendes, Hernandez, Beraldo

Milieux : Vitinha, Zaïre-Emery, Lee, Mayulu

Attaquants : Barcola, Ramos, Mbaye, Ndjantou, Jangeal.