OM : De Zerbi justifie son geste dans les tribunes à Metz !

Pendant le match contre le FC Metz, des supporters de l’OM ont été pris à partie dans les tribunes du Stade Saint-Symphorien. Roberto de Zerbi a tenté d’intervenir. Il s’est expliqué sur sa réaction.

Le match Metz – OM interrompu par des incidents en tribunes

La rencontre de la septième journée de Ligue 1 entre le FC Metz et l’Olympique de Marseille a été brièvement interrompue, ce samedi, en raison d’incidents en tribunes entre supporters des deux clubs. Peu après le but d’Amine Gouiri (76e), qui a permis aux hommes de Roberto De Zerbi de mener 3-0 au stade Saint-Symphorien, des incidents ont éclaté quand des supporters messins se sont introduits en tribune latérale pour en découdre avec des fans marseillais éparpillés hors du parcage visiteur.

La sécurité a dû intervenir pour contenir certains individus cagoulés venant de la tribune des ultras lorrains. Après que le gardien olympien Geronimo Rulli a reçu des projectiles dans sa surface, l’arbitre Clément Turpin a décidé d’interrompre la partie à la 78e minute.

Les joueurs de l’OM, ainsi que leur entraîneur et le capitaine messin Gauthier Hein sont allés voir leurs supporters pour tenter de les calmer. La rencontre a repris à la 84e minute et six minutes de temps additionnel minimum ont été annoncées. Au lendemain de la rencontre, Roberto De Zerbi est revenu sur son geste dans les tribunes.

De Zerbi : « J’ai vu des supporters encerclés par une dizaine de personnes »

Alors que l’Olympique de Marseille avait carrément plié le match face aux Grenats, des incidents ont éclaté dans les tribunes du stade Saint-Symphorien en seconde période. Des Ultras messins et marseillais en sont venus aux mains avant d’être séparés par le service sécurité. Le parcage visiteur était plein, et certains avaient donc dû trouver une place en tribunes avec les Messins.

Et en fin de rencontre, certains fans marseillais ont été pris à partie par des ultras cagoulés. Face à cette situation, Roberto de Zerbi n’a pas hésité à se présenter en bas de la tribune pour tenter d’aider. Au micro de Téléfoot, le technicien italien s’est expliqué : « j’ai vu des supporters encerclés par une dizaine de personnes. Ça me semblait juste de faire quelque chose, non ? », a expliqué Roberto De Zerbi.