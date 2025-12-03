Mercato PSG : le Barça dit Non à Luis Campos !

Une cible prioritaire s’éloigne complètement du PSG. Le roc espagnol a décidé de rester au Barça.

Mercato PSG : le Barça recale le Paris SG

Le PSG cherche encore un défenseur. Après Zabarnyi, recruté pour 66 M€, le Paris SG cible Eric Garcia. L’international espagnol évolue au FC Barcelone sous les ordres de Hansi Flick. Le directeur sportif du club de la capitale, Luis Campos a coché son nom puisque son profil colle au jeu de Luis Enrique. Il pourrait combler l’absence du latéral marocain, Hakimi.

Libre en juin, toujours sans prolongation signée, le joueur semblait être une opportunité parfaite pour le club parisien, décidé à bouger dès l’hiver. Mais le Barça dit non. Pas question de laisser partir ce joueur polyvalent. Après la blessure de Pedri, Hansi Flick l’a même repositionné au milieu de terrain et il a montré de belles qualités.

Malgré l’intérêt parisien, Eric Garcia, 24 ans, 15 matchs et 1 but en Liga, ne partira pas. Son contrat touche à sa fin, oui, mais le club catalan tient à lui. Deco l’a confirmé. Le directeur sportif souffle même que tout est quasiment réglé. L’Espagnol est sur le point de prolonger. « C’est une histoire de petits détails financiers, désormais, mais Eric va bien signer un nouveau contrat », a-t-il dit.

