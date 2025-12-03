Mercato : L’OM répond sèchement à la Juventus pour Hojbjerg

Vice-capitaine de l’OM, Pierre-Emile Hojbjerg figure dans le collimateur de la Juventus. Mais la direction marseillaise vient de trancher.

Mercato OM : Hojbjerg s’éloigne de la Juventus

Le mercato d’hiver sera sans doute mouvementé à l’Olympique de Marseille. Le recrutement d’un milieu offensif et d’un latéral droit est évoqué en interne. L’OM risque aussi de se séparer de quelques éléments afin d’alléger sa masse salariale. Pierre-Emile Hojbjerg est même cité parmi les potentiels départs.

Le milieu de terrain danois conserve une belle cote en Italie. La Juventus Turin ambitionne de le recruter. Le nouvel entraîneur des Bianconeri, Luciano Spalletti, apprécie fortement son profil solide et expérimenté. Il militerait en interne pour son recrutement. Sachant que l’OM et la Juve entretiennent de bonnes relations depuis le transfert de Timothy Weah.

Cela devrait faciliter les discussions entre les deux écuries. La Veille Dame s’apprêterait même à passer à l’offensive. Une offre de 20 millions d’euros serait dans les tuyaux pour tenter de déloger Pierre-Emile Hojbjerg de Marseille. Mais la Juventus risque d’être déçue. Car l’OM n’est pas vendeur.

La porte se ferme brutalement pour son éventuel départ

Le site Tutto Juve le confirme, la direction de l’Olympique de Marseille a fermé les portes à double tour pour Pierre-Emile Hojbjerg. Elle n’a pas l’intention de le perdre en milieu de saison. Et peu importe, le montant de l’offre, sa décision est prise. Le joueur de 30 ans ne bougera pas cet hiver.

L’entraîneur Roberto De Zerbi compte sur lui pour la suite de la saison. Les dirigeants italiens et autres clubs intéressés sont prévenus. Ils devront se tourner vers d’autres cibles plus accessibles.

