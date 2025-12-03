Mercato PSG : Gros coup de froid dans le dossier Julian Alvarez !

Le PSG fait le forcing pour s’offrir Julian Alvarez lors du prochain mercato hivernal. Mais convaincre l’Atlético Madrid devient une mission compliquée.

Le PSG veut renforcer son attaque. Des blessures, trop nombreuses, ont affaibli la puissance offensive de l’équipe de Luis Enrique. Les jeunes du centre ne prennent pas encore le relais, alors le Paris SG cible un joueur confirmé. Le nom qui circule dans les bureaux du Camp des Loges est : Julian Alvarez.

L’Argentin, déjà approché lors du dernier mercato estival, reste une priorité pour les pensionnaires du Parc des Princes. Le PSG veut revenir cet hiver. Mais l’Atlético Madrid, lui, ne veut pas lâcher le champion du monde 2022. Pour réussir le coup, le Paris SG va casser sa tirelire. Les Parisiens vont débourser au moins 150 millions d’euros.

Le directeur sportif du club de Madrid, Mateu Alemany, interrogé par Sport, a tenu à mettre fin aux rumeurs autour de l’attaquant. Il martèle que Julian Alvarez n’a aucune envie de partir. Il indique que le joueur est très important, pour l’équipe comme pour le club, et qu’il est heureux à Madrid. Il rappelle aussi son contrat : encore cinq ans. « C’est un joueur très important, très important pour l’équipe, pour le club, et je sais qu’il est très heureux chez nous. Tout va bien, il lui reste cinq ans de contrat », a-t-il dit.

