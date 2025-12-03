ASSE : Excellente nouvelle pour Horneland durant la CAN

L’ASSE aura son équipe au complet pendant la période de la CAN 2025. Aucun joueur de l’équipe d’Eiriik Horneland n’est sélectionné ou sélectionnable.

L’ASSE pas touchée par la CAN cette saison

L’ASSE ne sera privée d’aucun joueur africain durant la Coupe d’Afrique des Nations, car aucun Vert ne figure dans les sélections qualifiées pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). International Congolais (15 sélections), Dylan Batubinsika n’est pas retenu par le sélectionneur Sébastien Desabre pour le tournoi, prévu du 21 décembre au 18 janvier au Maroc. Le défenseur central paye cash son manque de temps de jeu avec l’équipe d’Eirik Horneland.

Deux joueurs de l’AS Saint-Etienne, jouant régulièrement en Ligue 2 : Augustine Boakye et Ebenezer Annan, auraient pu être convoqués par le sélectionneur du Ghana, mais les Black Stars ne sont pas qualifiés pour la CAN 2025.

À voir

Mercato PSG : Gros coup de froid dans le dossier Julian Alvarez !

Lire aussi : Ligue 2 : L’ASSE parmi les favoris pour un retour en Ligue 1

Quant à Aïmen Moueffek, son niveau est encore loin de celui de la pléthore d’internationaux Marocains. Il n’est évidemment pas parmi les choix de Walid Regragui. Notons que le milieu de terrain de l’ASSE compte 5 sélections avec les Espoirs marocains.

Franco-Ivoirien, Mickaël Nadé ne sera évidemment pas sélectionné, du fait des nombreux défenseurs centraux déjà à la disposition de Emerse Faé, notamment, Odilon Kossonou (Atalanta), Evan N’dicka (AS Rome) et Emmanuel Agbadou (Wolverhampton). Le sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire dévoilera sa liste le mardi 9 décembre.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Un nouveau signe d’inquiétude pour Lucas Stassin

À voir

Mercato : L’OM répond sèchement à la Juventus pour Hojbjerg

Mercato ASSE : Quel avenir pour Paul Eymard après la CdF ?

ASSE : Grande nouvelle pour Saint-Étienne !