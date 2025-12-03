OGC Nice : Franck Haise en désaccord avec sa direction !

Malgré les vives tensions à l’OGC Nice, Franck Haise reste à son poste. L’entraîneur niçois a cependant déploré le manque de communication de sa direction dans cette crise.

Franck Haise confirme sa décision de rester à l’OGC Nice

La tension est encore palpable à l’OGC Nice. De violents incidents ont éclaté dimanche dernier au centre d’entraînement niçois. Des joueurs et membre du staff ont été attaqués par des individus « cagoulés », venus avec des « boules de pétanque », a expliqué Franck Haise à L’Equipe.

Ces événements chaotiques avaient poussé l’entraîneur du Gym à envisager son départ. La gravité des débordements et le climat de tension extrême étaient devenus insupportables à ses yeux. Mais Franck Haise a finalement fait machine arrière. Il a confirmé sa volonté de poursuivre sur le banc niçois. Sa justification est claire : il reste « pour que chacun assume ses responsabilités ».

À voir

OM : De Zerbi enregistre un important retour avant LOSC

Lire aussi : OGC Nice en crise : Franck Haise, un nouveau verdict tombe !

Cette décision est cependant teintée d’une pointe d’amertume. Franck Haise n’a pas obtenu le soutien manifeste de sa direction en cette période de crise. Il révèle avoir appelé le président lundi pour obtenir des nouvelles, car il « n’arrivait pas à joindre » le directeur sportif, Florian Maurice.

Il dénonce le silence de sa direction

L’entraîneur de l’OGC Nice a-t-il été lâché par sa direction ? Le silence de l’actionnaire INEOS est particulièrement inquiétant. Franck Haise n’a eu « aucune discussion avec l’actionnaire, ni avec son responsable », depuis dimanche soir. Ce n’est que ce mercredi matin, au moment de l’interview, que Jean-Claude Blanc, directeur général d’INEOS Sport, l’a envoyé un texto.

Le manque de soutien et de communication de la part de la haute direction de l’OGCN suscite alors diverses interprétations. Travaillent-ils sur sa succession ? Pour le moment, Franck Haise reste à son poste. Il est déterminé à renverser la vapeur. Dans le cas contraire, son départ sera acté.

Lire la suite sur Franck Haise :

OGC Nice : Franck Haise soulagé, un renfort arrive !

À voir

Ligue 2 : L’ASSE parmi les favoris pour un retour en Ligue 1

OGC Nice : L’attitude intrigante de Franck Haise après Metz

OGC Nice : Mauvaise nouvelle pour Franck Haise après Rennes