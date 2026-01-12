Mercato OGC Nice : Deux départs attendus après Nantes !

Après la qualification de l’OGC Nice contre le FC Nantes en Coup de France, des départs se préparent. Terem Moffi et Jérémie Boga comptent rompre leur contrat avec les Aiglons.

L’OGC Nice peut se réjouir. Claude Puel et ses troupes sont venus à bout du FC Nantes ce dimanche (1-1, 5-3 tab). Ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Cette victoire est un soulagement pour le Aiglons. Ces derniers sont cependant sur le point de perdre deux attaquants.

Terem Moffi et Jérémie Boga comptent résilier leur contrat. Cette décision intervient après les agressions du 30 novembre dernier. Les deux attaquants avaient été attaqués des supporters au centre d’entraînement de Nice. Ils sont depuis lors en arrêt de travail.

Une réunion décisive avec la commission juridique de la LFP

Terem Moffi et Jérémie Boga ont la commission juridique de la LFP afin d’obtenir gain de cause. L’Equipe assure qu’une réunion avec l’instance est prévue ce jeudi. L’enjeu de cette rencontre est déterminant. Si un défaut de protection et de prévention est formellement établi, l’OGC Nice perdra ses deux attaquants sans percevoir la moindre indemnité de transfert.

Ce serait sans doute un coup dur pour le propriétaire INEOS. L’arrivée de Terem Moffi et Jérémie Boga avait couté près de 42 millions d’euros à l’OGC Nice. En plus du désastre financier, c’est une rupture humaine profonde qui se joue entre les parties. Et si leur résiliation n’est pas validée, l’option d’un prêt durant ce mercato ou une procédure devant les prud’hommes reste envisageable.

