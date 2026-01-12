Mercato OM : Rafik Guitane attendu à Marseille ?

La direction de l’OM fonce sur le jeune crack, Rafik Guitane pour ce mercato hivernal. La porte est ouverte pour le transfert de l’Algérien.

Mercato OM : Mehdi Benatia cible un international algérien

En plein mercato hivernal, l’OM dégote une pépite au Portugal. Les dirigeants phocéens auraient craqué pour un jeune crack algérien. L’équipe de Roberto De Zerbi montre de failles ces dernières semaines et a besoin de pépite talentueuse.

Selon Sport TV, les recruteurs de l’OM suivent Rafik Guitane. Âgé de 26 ans, l’ailier droit évolue actuellement à Estoril, où son contrat arrive à échéance en juin prochain. Il n’a pas encore donné son feu vert pour signer un nouveau bail. Son départ se précise. International algérien à deux reprises, le natif d’Évreux représente un coup en or pour les prétendants.

À voir

Mercato OM : Accord scellé pour Durdov ?

Lire aussi : Mercato OM : Pablo Longoria tente une folie en Italie !

Le dossier s’annonce toutefois compliqué. Le FC Porto tombe aussi sous le charme de l’ancien joueur formé au Havre. Rafik Guitane maîtrise bien la Ligue 1 puisqu’il est passé par le Stade Rennais et le Stade de Reims. Cette saison, Guitane surfe sur les vagues du succès au Portugal. Il a claqué deux pions et délivré quatre offrandes en quinze matches toutes compétitions confondues. Transfertmark estime sa valeur marchande à 3,5 millions d’euros.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : Accord scellé pour Durdov ?

Mercato OM : De Zerbi a convaincu pour un gros coup à 20M€

À voir

Mercato FC Nantes : Gros coup de Kita, un roc débarque à Nantes !

Mercato OM : Marseille renonce à un ailier à 15M€