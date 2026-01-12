Mercato OM : Accord scellé pour Durdov ?

La direction de l’OM a trouvé une gâchette offensive en Croatie. Bruno Durdov est sur les tablettes des dirigeants marseillais.

Mercato : l’OM fonce sur Bruno Durdov

Les dirigeants de l’OM cherchent de renforts pour la seconde partie de la saison. Ils privilégient un recrutement axé sur des profils jeunes et à fort potentiel. Le coach marseillais, Roberto De Zerbi en a besoin pour viser le titre en Ligue 1. Ainsi donc, les pensionnaires du stade Vélodrome auraient craqué pour une pépite en Croatie.

Selon Jeunes Footeux, l’OM s’intéresserait de près à Bruno Durdov. Âgé de 18 ans, l’ailier droit évolue à l’Hajduk Split, club avec lequel il est lié jusqu’en juin 2027. International croate Espoirs à deux reprises, le natif de Split aurait été supervisé à plusieurs reprises par des émissaires marseillais.

Cette saison, Bruno Durdov montre tout son potentiel. Il a fait trembler les filets une fois et délivré deux passes décisives en 14 matches toutes compétitions confondues. Le président du club phocéen, Pablo Longoria et son bras droit, Mehdi Benatia n’ont pas encore dégainé une offre concrète pour le phénomène croate. Sur Transfertmarkt, il vaut 3 millions d’euros.

Les dirigeants croates demanderaient 5 millions d’euros pour leur pépite. La cote de Bruno Durdov grimpe à cause de la rude concurrence. Chelsea, Manchester United, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund flairent tous le coup.

