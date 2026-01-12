Coupe de France : Le groupe du PSG pour défier le Paris FC

Ce lundi soir, le PSG affronte le Paris FC en 16es de finale de Coupe de France, au Parc des Princes. Découvrez le groupe retenu par Luis Enrique pour ce derby parisien.

PSG : Un groupe restreint pour affronter le Paris FC

Huit jours après leur confrontation en Ligue 1 et une victoire des hommes de Luis Enrique, le Paris SG et le Paris FC se retrouvent à nouveau au Parc des Princes, mais cette fois pour les 16es de finale de la Coupe de France. Pour ce deuxième derby parisien de la saison, l’entraîneur espagnol ne pourra pas encore compter sur tout son monde.

À quelques heures de la rencontre, Luis Enrique a notamment dévoilé un groupe de 19 joueurs. En effet, le coach du PSG ne pourra pas compter sur Matvey Safonov, Kang-In Lee et Quentin Ndjantou, blessés. Malade, Lucas Hernandez est lui aussi forfait pour cette rencontre. De leur côté, Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye sont toujours avec leur sélection pour disputer les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations.

Par contre, Luis Enrique pourra s’appuyer sur les cadres pour espérer passer ce cap et poursuivre son aventure dans cette compétition. Ainsi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz et Désiré Doué sont présents pour affronter les hommes de Stéphane Gilli.

Pour le reste, on notera la nouvelle convocation du jeune ailier Noah Nsoki (18 ans), qui avait joué face à Fontenay en Coupe de France puis contre le Paris FC en Ligue 1 avant d’être encore convoqué face à l’OM pour le Trophée des champions, mais sans entrer en jeu cette fois.

Le groupe de 19 joueurs de Luis Enrique

Gardiens : Chevalier, Marin, James

Défenseurs : Nuno Mendes, Marquinhos, Pacho, Zabarnyi, Beraldo

Milieux : Vitinha, Ruiz, Neves, Zaïre-Emery, Mayulu

Attaquants : Dembélé, Doué, Ramos, Barcola, Kvaratskhelia, Nsoki.