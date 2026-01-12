ASSE Mercato : Deux signatures imminentes après Kevin Pedro

Après avoir bouclé la signature de Kevin Pedro, l’ASSE serait sur le point de faire signer deux autres jeunes joueurs de l’équipe professionnelle.

Mercato : L’ASSE tente de prolonger Gadegbeku et El Jamali

L’ASSE a trouvé un accord pour la prolongation du contrat de Kevin Pedro (19 ans), pour deux saisons, comme l’ont affirmé plusieurs sources, dont l’Insider Mohamed Toubache-Ter. Il ne reste plus que l’officialisation de la signature du jeune défenseur central. À la suite de ce dernier, la Direction du club stéphanois s’activement pour renforcer également les contrats de Nadir El Jamali et Luan Gadegbeku.

Selon les informations de Peuple-Vert, ils ont reçu chacun une proposition de leur club formateur, afin de prolonger leur aventure dans le Forez, pour deux années supplémentaires. « L’AS Saint-Étienne avance avec méthode sur ses prolongations internes », indique le média spécialisé.

Les deux jeunes joueurs ont fait leurs preuves avec l’équipe Réserve des Verts. Ils ont été promus au sein du groupe professionnel par Eirik Horneland pendant la préparation estivale. Et ils ont gagné leur place. « Leur évolution au fil des mois a convaincu le staff stéphanois […]. L’objectif est clair : anticiper, protéger et valoriser des profils jugés importants pour l’avenir du club », a souligné la source.

Des négociations en bonne voie

Contrairement à Luan Gadegbeku (milieu central), auteur de 5 apparitions en Ligue 2 et une en coupe de France, Nadir El Jamali (milieu offensif) a bénéficié de plus de temps de jeu. Très apprécié par l’entraîneur de l’ASSE, le Franco-Marocain a disputé 11 matchs et a été titulaire à 3 reprises en championnat. Il a également joué 2 matchs en coupe de France où il a marqué 2 buts.

Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2028, les deux pépites de 18 ans sont sollicitées pour prolonger leur engagement jusqu’en 2030. « Les discussions n’ont pas encore abouti, mais elles avancent dans un climat jugé positif par les différentes parties », assure P-V.

El Jamali – Gadegbeku, destin lié ?

Pour rappel, Luan Gadegbeku a intégré l’Académie de l’AS Saint-Etienne en 2022, en provenance de Fleury. Il a signé son premier contrat professionnel le 16 mai 2025 et a joué son premier match en Ligue 2 lors de la première journée, à Laval (3-3), le 9 août 2025. Arrivé chez les Verts en 2022 également, en provenance du Blanc-Mesnil, Nadir El Jamali est passé pro le 25 mai 2025, à la suite de Gadegbeku.

