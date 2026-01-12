Mercato FC Nantes : Gros coup de Kita, un roc débarque à Nantes !

La direction du FC Nantes boucle un nouveau dossier pendant ce mercato hivernal. Une nouvelle recrue est attendue à Nantes.

Mercato FC Nantes : Un défenseur attendu à Nantes

Nouvelle défaite pour le FC Nantes, cette fois-ci en Coupe de France. Battus à la Beaujoire aux tirs au but par Nice, les hommes d’Ahmed Kantari doivent désormais se concentrer sur le championnat. La direction du club doit se préoccuper du renforcement de l’équipe. Sur ce point, la direction nantaise est très active.

Trois recrues ont déjà posé leurs valises sur les bords de l’Erdre cet hiver. Deiver Machado, Rémy Cabella et Ignatius Ganago sont arrivés. D’autres renforts sont attendus dans les prochains jours. Les Kita ont bouclé un nouveau deal en Allemagne. Le milieu défensif malien Ibrahima Sissoko sera la prochaine recrue des Canaris. Selon Sky Germany, un accord total a été trouvé avec Bochum. Les pensionnaires de la Beaujoire vont débourser 2 M€, bonus compris.

À voir

Mercato FC Nantes : Feu vert pour l’arrivée de Samuel Kotto ?

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Une offre XXL tombe pour Matthis Abline

Pour autant, le recrutement nantais est loin d’être bouclé. D’après Ouest-France, les Canaris souhaitent encore attirer au moins deux joueurs supplémentaires afin de porter le total à six recrues cet hiver. Les priorités sont identifiées : un défenseur central, en prévision d’un possible départ d’Uros Radakovic, et un ailier droit pour compenser le transfert de Yassine Benhattab au Stade de Reims. Un dossier reste également à surveiller : celui de Zakaria Aboukhlal. Le FC Nantes privilégie une arrivée sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Feu vert pour l’arrivée de Samuel Kotto ?

Mercato FC Nantes : Grosse opération du FCN pour Louis Leroux

À voir

Mercato OM : Accord scellé pour Durdov ?

Mercato FC Nantes : Coup de froid pour un buteur à 25 M€ !