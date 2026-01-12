Mercato OM : Après Abdelli, une deuxième recrue arrive

La direction de l’OM ne compte pas s’arrêter au recrutement d’Himad Abdelli durant ce mercato. Pablo Longoria et Medhi Benatia préparent déjà l’arrivée d’une autre recrue en attaque.

Mercato : L’OM s’active pour une autre recrute après Himad Adbelli

L’Olympique de Marseille est visiblement déchaîné sur ce mercato. Les dirigeants marseillais ont quasiment mis sur une première recrue hivernale. Himad Abdelli ayant donné son accord pour rejoindre l’OM cet hiver. Il ne reste dirigeants phocéens de trouver un terrain d’entente avec leurs homologues d’Angers SCO.

Une fois cette étape réglée, l’officialisation du transfert tomber rapidement. L’ambition de l’OM ne s’arrête pas là. La direction phocéenne travaille avec la plus grande discrétion sur un deuxième dossier. Le média Var-Matin le confirme, l’Olympique de Marseille tente d’attirer un joueur au profil similaire à celui de Mason Greenwood.

Une doublure de Mason Greenwood à Marseille

L’attaquant anglais brille sous le maillot phocéen. Il en est déjà à 16 réalisations en 24 matchs. Mais Roberto De Zerbi espère recruter un autre attaquant capable de créer des différences individuelles tout en se montrant clinique devant les buts adverses. L’objectif du coach de l’OM est d’apporter davantage de percussion sur les ailes et de la profondeur en cette seconde partie d’exercice.

Reste à savoir qui sera l’heureux élu pour ce poste. Les noms de Sofiane Diop (OGC Nice) et Artur (Botafogo) ont récemment circulé Marseille sans se concrétiser. L’OM semble en tout cas déterminé à frapper un nouveau grand coup pour muscler son attaque durant ce mercato.

