Mercato ASSE : Une nouvelle priorité se dégage à Sainté

L’ASSE a une nouvelle priorité pour ce mercato d’hiver. Compte tenu de la blessure de Maxime Bernauer, elle aura besoin d’un nouveau défenseur central.

ASSE : Bernauer opéré, Mickaël Nadé tout seul

L’entraîneur de l’ASSE a annoncé une mauvaise nouvelle concernant Maxime Bernauer, samedi. Souffrant d’une gêne au genou, il a subi une intervention chirurgicale, vendredi. Son absence est estimée à 3 à 4 mois par Eirik Horneland, mais sa saison semble d’ores et déjà terminée, vue que la saison régulière prend fin le 9 mai.

Cette indisponibilité de l’arrière français devrait contraindre la Direction stéphanoise de recruter un nouveau joueur cet hiver, car il formait la paire en défense centrale avec Mickael Nadé. Chico Lamba, blessé aux ischio-jambiers depuis le 4 octobre 2025, est en reprise. Il a testé ses sensations avec l’équipe Réserve, le 4 janvier dernier, puis avec le groupe professionnel contre l’AJ Auxerre en amical, samedi.

« Je suis très heureux de voir Chico Lamba de retour. Il a montré qu’il était très impliqué pour que son retour soit le plus rapide possible. C’est un bon début pour lui avec le groupe pro après les 30 minutes qu’il avait jouées avec le groupe Réserve », a déclaré le coach de Saint-Etienne.

Chico Lamba encore court physiquement !

Cependant, le défenseur portugais est incertain pour le match contre Clermont Foot, samedi.

« On verra à partir de mardi comment il se sent, comment le staff médical juge son état, mais samedi, il a montré qu’il pouvait être prêt », a annoncé Eirik Horneland.

À voir

Mercato FC Nantes : Gros coup de Kita, un roc débarque à Nantes !

Lisez ausi : Mercato ASSE : Bonne nouvelle ! Sainté boucle une signature majeure

Une interrogation demeure également sur le niveau physique de Chico Lamba, car il n’a pas joué en Ligue 2 pendant un peu plus de trois mois. Ce qui rend encore plausible l’idée de recruter un nouveau défenseur, prêt à intégrer immédiatement l’équipe de l’ASSE, le temps que le joueur recruter du FC Arouca (Portugal) soit physiquement au niveau à 100 %.

Mercato : Une option en interne avec Kevin Pedro ?

À défaut d’une recrue, Kilmer Sports Ventures peut opter pour une solution en interne, avec Kevin Pedro (19 ans). Il a un fort potentiel et s’est montré solide lors de ses quelques apparitions en l’absence de Lamba et Bernauer, mais ce serait une option à risque.

Il a joué seulement trois matchs en Ligue 2 cette saison, soit 225 minutes de jeu cumulées. Il n’a donc pas encore l’expérience du haut niveau. Or, Eirik Horneland a besoin de tauliers pour densifier son secteur défensif, après avoir concédé 25 buts en 17 journées à la mi-saison. Il a surtout besoin d’un groupe aguerri pour aller chercher la montée en Ligue 1.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Coup dur pour Zuriko Davitashvili !

À voir

Mercato OM : Rafik Guitane attendu à Marseille ?

Mercato ASSE : Offensive lancée pour remplacer Bernauer ?

ASSE : Encore une mauvaise nouvelle après Bernauer !