Mercato FC Nantes : Feu vert pour l’arrivée de Samuel Kotto ?

Le jeune roc camerounais, Samuel Kotto est sur la short-list de la direction du FC Nantes pour ce mercato hivernal. D’autres cadors européens veulent gâcher les plans de Kita.

Mercato FC Nantes : Samuel Kotto attendu à Nantes cet hiver ?

En quête de renforts défensifs, le FC Nantes explore le marché belge. Selon les informations de Sportitalia, les dirigeants des Canaris auraient jeté leur dévolu sur Samuel Kotto.

Le Lion Indomptable de 22 ans évolue actuellement à La Gantoise en championnat belge. Recruté l’été dernier en provenance de Malmö contre un chèque de 850 000 euros, le défenseur livre de solides performances en défense. Il a même été convoqué en sélection pour la Coupe d’Afrique des Nations. Avec elle, il a disputé 4 matches.

À voir

Mercato OM : De Zerbi a convaincu pour un gros coup à 20M€

Samuel Kotto est lié au club belge jusqu’en juin 2028. Le patron du FC Nantes, Waldemar Kita met les bouchées doubles pour déloger le joueur cet hiver. Le coach nantais, Ahmed Kantari aurait validé le profil du Camerounais. Sur Transfermarkt, il vaut 1 million d’euros.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Grosse opération du FCN pour Louis Leroux

Le dossier s’annonce toutefois concurrentiel. Trabzonspor, le Genoa, la Fiorentina et l’Udinese suivraient également de près le profil du jeune Camerounais. Cette saison, Samuel Kotto totalise huit apparitions toutes compétitions confondues, un temps de jeu suffisant pour attirer l’attention de plusieurs écuries européennes.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Coup de froid pour un buteur à 25 M€ !

À voir

Mercato PSG : Partir ou rester ? Barcola a pris sa décision

Mercato FC Nantes : Une offre XXL tombe pour Matthis Abline

Mercato FC Nantes : Un meneur de jeu dit Oui à Kita !