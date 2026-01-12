Mercato PSG : Partir ou rester ? Barcola a pris sa décision

Bradley Barcola, annoncé sur le départ du PSG, courtisé par l’Europe et au cœur de rumeurs persistantes, voit son avenir au Paris SG scruté à la loupe. Entre prolongation en suspens et bonheur assumé dans la capitale, l’ailier français a pourtant tranché en interne.

Mercato PSG : Bradley Barcola, une prolongation qui traîne

Bradley Barcola entame sa troisième saison sous le maillot parisien avec un statut qui interroge autant qu’il intrigue. Arrivé à l’été 2023, l’international français s’est imposé comme une pièce importante de l’effectif, sans pour autant devenir intouchable. Suffisant pour alimenter les spéculations, surtout lorsque Liverpool et le Bayern Munich ont frappé à la porte l’été dernier.

Conscient du danger, le PSG a dégainé dès décembre une offre de prolongation jusqu’en juin 2028, assortie d’une revalorisation salariale. Objectif clair : verrouiller l’avenir et refroidir la concurrence. Problème, l’ancien Gone n’a pas signé. Silence radio, donc rumeurs en rafale. Dans un club où l’absence de réponse vaut parfois déclaration de guerre, certains ont cru voir poindre un malaise. À tort.

Un joueur heureux, un départ écarté

Contrairement aux bruits insistants, Bradley Barcola ne prépare pas ses valises. Bien au contraire. Selon le journaliste Achille Ash, l’ailier serait « très heureux » au sein du groupe parisien et pleinement concentré sur les objectifs sportifs du club. Ni lui ni son entourage n’ont exprimé la moindre volonté de départ auprès de la direction.

S’il temporise, c’est moins par défi que par prudence. Barcola aspire à une reconnaissance sportive à la hauteur de son potentiel. Rien d’illégitime. À 23 ans, l’ancien Lyonnais sait que le temps joue pour lui. Le feuilleton, lui, promet encore quelques épisodes. Mais une chose est claire : en 2026, Bradley Barcola se projette toujours à Paris.

