Mercato OM : De Zerbi a convaincu pour un gros coup à 20M€

À seulement 20 ans, Arthur Vermeeren a choisi l’OM pour se relancer après des expériences contrastées en Europe. Derrière ce pari à 20 millions d’euros, l’influence déterminante de Roberto De Zerbi et une conviction partagée : Marseille peut être le théâtre de sa renaissance.

Mercato OM : Vermeeren, un talent courtisé, un choix assumé

Arthur Vermeeren n’a jamais manqué de prétendants. Lorsque le milieu belge quitte l’Atlético Madrid pour le RB Leipzig à l’été 2024, « tous les grands clubs européens » sont déjà à l’affût, comme l’a révélé son avocat Sébastien Ledure. Marseille, discret mais persistant, surveille alors le dossier dans l’ombre.

Lire aussi : OM-FC Nantes : Vermeeren prend cher, Nadir évite le pire

À voir

Mercato OL : Benzema de retour à Lyon ? La grosse manœuvre est lancée

Après une saison compliquée en Bundesliga, le joueur sent qu’un nouveau virage s’impose. Les discussions avec Marseille reprennent, loin du tumulte habituel de la Canebière. « Ça a été fait d’une manière très très discrète en coulisses, quasiment à l’insu du microcosme ou de la planète OM », confie Ledure. Une approche feutrée, presque à contre-courant de l’ADN marseillais, mais diablement efficace.

De Zerbi, l’argument décisif

Dans ce dossier, Roberto De Zerbi n’a pas seulement validé un profil : il a convaincu un homme. « D’où l’intérêt de la discussion entre l’entraîneur et le joueur. Elle est primordiale », insiste l’avocat. « Le joueur doit sentir, avec ses tripes quelque part, la confiance de l’entraîneur. »

Le technicien italien, adepte d’un football de possession et de construction patiente, a su trouver les mots justes. « Roberto De Zerbi étant un coach qui aime bien avoir le ballon, construire à partir de là, il a été décidé que c’est un style de jeu qui allait lui convenir », explique Ledure. Une certitude partagée par plusieurs techniciens consultés avant le grand saut.

Un pari à 20M€ lourd de promesses

Prêté avec une option d’achat estimée à 20 millions d’euros, Vermeeren incarne un pari raisonné pour l’Olympique de Marseille. Jeune, technique, intelligent dans le jeu, il correspond à la vision de De Zerbi et à l’ambition marseillaise de bâtir sur la durée. Reste désormais à transformer l’essai sur la pelouse du Vélodrome, là où les promesses se mesurent à l’intensité des soirées européennes… et à la patience, parfois toute relative, du public olympien.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato : Le Stade Rennais y a laissé 8M€, Marseille le veut à 0€ !

Mercato : Marseille renonce à un ailier à 15M€

À voir

Mercato PSG : Un cadre prêt à prendre la porte pour 40M€

Mercato : Pablo Longoria tente une folie en Italie !