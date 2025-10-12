Mercato OM : Medhi Benatia signe un grand joueur à Marseille

Auteur d’un début de saison en trombe, l’OM profite d’un mercato estival de grande classe au cours duquel Medhi Benatia, le directeur sportif du club de Marseille, a réalisé l’un des plus gros coups de l’été.

Mercato OM : Un vrai taulier débarque à Marseille

À la recherche de renforts dans la défense centrale, l’Olympique de Marseille a recruté Facundo Medina en provenance du RC Lens dans le cadre d’un prêt payant de 2 millions d’euros assortis d’une option d’achat fixée à 18 millions d’euros. Insatiable, le club marseillais a profité des opportunités des dernières heures du mercato pour s’offrir les services de Benjamin Pavard.

Désireux de quitter les rangs de l’Inter Milan, l’international français de 29 ans, qui a rejoint l’effectif de Roberto De Zerbi, s’est engagé pour un prêt d’un an avec une option d’achat estimée à 15 millions d’euros. Et après seulement 8 matches, le Champion du Monde 2018 semble avoir mis le Vélodrome dans sa poche, ainsi que des observateurs comme Daniel Riolo.

Lisez aussi : Révélation choc à l’OM : Benjamin Pavard balance tout !

À voir

PSG : Luis Enrique, le danger qui le guette

« Pavard, je vais le répéter toute l’année, je n’ai jamais compris comment ce joueur avait pu être à ce point sous-estimé. C’est vrai qu’il nous a pas mal agacés en équipe de France et parfois on a peut-être été un peu durs, mais ce gars-là a apporté énormément à l’OM. C’est un vrai taulier. Emerson aussi », a déclaré Daniel Riolo sur les ondes de RMC après la victoire de l’OM contre l’Ajax Amsterdam (4-0) en Ligue des Champions, le 30 septembre passé. Convaincus par Pavard, les dirigeants marseillais veulent le conserver définitivement.

L’OM veut lever l’option d’achat de Benjamin Pavard

Encore lié à l’Inter Milan jusqu’en juin 2028, Benjamin Pavard pourrait passer sous pavillon marseillais à l’issue de la saison en cours. Satisfait de l’apport de l’ancien défenseur du Bayern Munich, l’OM aurait d’ores et déjà prévu de lever son option d’achat pour le conserver définitivement. Si l’option d’achat est levée, Pavard couterait alors 15 millions d’euros à l’Olympique de Marseille, où signerait jusqu’en juin 2029.

Lisez aussi : OM : Mauvaise nouvelle pour Benjamin Pavard en approche !