Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, le milieu de l'OGC Nice, Khéphren Thuram serait dans le viseur des dirigeants de Newcastle.

Mercato OGC Nice : Newcastle fait une nouvelle approche pour Khéphren Thuram

Après une belle épopée en Coupe d’Europe, l’OGC Nice a été éliminé en quart de finale de la Ligue Europa Conférence par le FC Bâle. Les Aiglons ne seront pas européens, la saison prochaine et cet échec pourrait avoir de nombreuses conséquences. Certains cadres de l’effectif de Didier Digard comme Jean-Clair Todibo et Khéphren Thuram pourraient quitter le Gym cet été.

Cette saison, le milieu de 21 ans est devenu un titulaire indiscutable à l’OGC Nice et ses performances lui ont permis d’intégrer l’Équipe de France. Khéphren Thuram est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de Ligue 1 et de nombreux clubs seraient intéressés par son profil. Liverpool, Manchester United, le PSG et Newcastle auraient pris des renseignements sur sa situation. Les Magpies pourraient transmettre une première offre à l’OGC Nice dans les prochaines semaines.

Selon les informations du média anglais Football Insider, Eddie Howe aurait réclamé la signature de Khéphren Thuram à sa direction. Les Aiglons pourraient accepter de laisser partir l’international français à deux ans de la fin de son contrat. Les Magpies souhaiteraient boucler rapidement ce dossier afin d’éviter une surenchère de la concurrence. Actuellement, 3e de Premier League, Newcastle est bien parti pour retrouver la Ligue des Champions. En cas de qualification, les Magpies auraient un argument de taille en leur faveur pour convaincre Khéphren Thuram.

Mercato OGC Nice : Ludovic Blas pour remplacer Khéphren Thuram ?

En parallèle du potentiel départ de Khéphren Thuram, les dirigeants de l’OGC Nice s’activent en coulisse pour le remplacer. Les Aiglons seraient intéressés par le milieu de terrain polyvalent du FC Nantes Ludovic Blas. Les Niçois pourraient profiter de la situation des Canaris pour recruter leur numéro 10 cet été.

De plus, l’ancien guingampais serait ouvert à l’idée de rejoindre l’OGC Nice. Selon les informations de l’Equipe, les Aiglons souhaiteraient offrir un rôle important à Ludovic Blas dans le projet niçois. Auteur de 7 buts cette saison en Ligue 1, le milieu du FC Nantes devrait avoir un bon de sortie cet été pour éviter un départ libre en 2024.