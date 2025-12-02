OL : Fonseca récupère un taulier pour la Ligue Europa

OL : Fonseca récupère un taulier pour la Ligue Europa
L’OL aura besoin de joueurs d’expérience en Ligue Europa. Le retour d’Orel Mangala est donc une excellente nouvelle pour Paulo Fonseca.

OL : Mangala soulagé de rejouer après 10 mois d’absence

Blessé grave au genou (rupture du ligament croisé) alors qu’il était prêté à Everton, la saison dernière, Orel Mangala a rejoué avec l’OL, dimanche, en Ligue 1. Il n’a disputé que les cinq dernières minutes du match remporté contre le FC Nantes (3-0), mais il se sent soulagé. Le milieu de terrain fait en effet son retour sur le terrain après 10 mois d’absence.

« Quel moment incroyable ! Je remercie Dieu de m’avoir donné la force, la patience et tout ce dont j’avais besoin pour surmonter cette épreuve », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Le numéro 5 de l’Olympique Lyonnais a remercié ensuite ses coéquipiers, sa famille et les toutes les personnes qui lui ont apporté « leur soutien formidable ».

Le retour d’Orel Mangala salué par Jorge Maciel

Orel Mangala est encore loin d son meilleur niveau, mais son retour à la compétition est une très bonne nouvelle pour Paulo Fonseca, qui a besoin de taulier comme l’international belge (23 sélections), notamment en Ligue Europa.

L’on se souvient encore comment l’OL avait été renversé naïvement par Manchester United à Old Trafford (5-4, a.p.), en quarts de finale retour de la C3, en avril 2025. « Aujourd’hui, nous avons récupéré Orel : c’est une très bonne nouvelle », s’est réjouit Jorge Maciel, l’entraîneur adjoint de l’OL.

