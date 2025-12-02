OL : Fonseca récupère un taulier pour la Ligue Europa

Afficher l’index Masquer l’index
L’OL aura besoin de joueurs d’expérience en Ligue Europa. Le retour d’Orel Mangala est donc une excellente nouvelle pour Paulo Fonseca.
OL : Mangala soulagé de rejouer après 10 mois d’absence
Blessé grave au genou (rupture du ligament croisé) alors qu’il était prêté à Everton, la saison dernière, Orel Mangala a rejoué avec l’OL, dimanche, en Ligue 1. Il n’a disputé que les cinq dernières minutes du match remporté contre le FC Nantes (3-0), mais il se sent soulagé. Le milieu de terrain fait en effet son retour sur le terrain après 10 mois d’absence.
« Quel moment incroyable ! Je remercie Dieu de m’avoir donné la force, la patience et tout ce dont j’avais besoin pour surmonter cette épreuve », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Le numéro 5 de l’Olympique Lyonnais a remercié ensuite ses coéquipiers, sa famille et les toutes les personnes qui lui ont apporté « leur soutien formidable ».
Le retour d’Orel Mangala salué par Jorge Maciel
Orel Mangala est encore loin d son meilleur niveau, mais son retour à la compétition est une très bonne nouvelle pour Paulo Fonseca, qui a besoin de taulier comme l'international belge (23 sélections), notamment en Ligue Europa.
L’on se souvient encore comment l’OL avait été renversé naïvement par Manchester United à Old Trafford (5-4, a.p.), en quarts de finale retour de la C3, en avril 2025. « Aujourd’hui, nous avons récupéré Orel : c’est une très bonne nouvelle », s’est réjouit Jorge Maciel, l’entraîneur adjoint de l’OL.
OL : Lyon impressionnant contre Nantes, Govou s'enflamme
