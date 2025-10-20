Mercato : l’AS Monaco déniche un prodige argentin !

La direction de l’AS Monaco vise un jeune crack argentin en vue du prochain mercato hivernal. Mais plusieurs clubs européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato : l’AS Monaco lorgne une pépite de River Plate !

Sébastien Pocognoli veut du sang neuf cet hiver à l’AS Monaco. L’entraîneur monégasque réclame des renforts capables de relancer la dynamique du club en Ligue 1 comme en Ligue des Champions. Car l’infirmerie du club accueille du beau monde depuis le début de la saison. Alors un nom circule ces derniers jours sur le Rocher. Il s’agit du jeune crack argentin, Ian Subiabre.

Lire aussi : AS Monaco : Pluie de forfaits avant Tottenham !

Âgé de 18 ans, l’ailier de River Plate séduit. Rapide, créatif, déjà décisif, il attise les convoitises de toute l’Europe. La pépite a inscrit un but et délivré une passe en quinze matchs. Sous contrat jusqu’en 2026, le joueur est estimé à près de 15 millions d’euros par son club, bien décidé à ne pas le brader.

À voir

Sporting-OM : De Zerbi en mission, une armée l’accompagne

Lire aussi : Mercato : L’AS Monaco dégote un milieu en Angleterre !

Mais Monaco n’est pas seul. La Juventus, le RB Leipzig, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Brighton, Fulham, Crystal Palace et l’Atlético Madrid observent attentivement le dossier. Une rude bataille s’annonce pour ce joyau argentin. Sur le Rocher, on espère convaincre le jeune homme avec la promesse d’un bon temps de jeu et d’un bon projet sous la houlette de Sébastien Pocognoli.