ASSE : Soutien de taille pour Horneland avant Annecy !

Après sa défaite contre Le Mans, l’ASSE tentera de relever la tête samedi prochain face à Annecy. Eirik Horneland et ses hommes pourront compter sur une forte mobilisation pour ce duel.

ASSE : Eirik Horneland avec une forte mobilisation face à Annecy

Eirik Horneland et son équipe ont concédé deux défaites consécutives à domicile. L’AS Saint-Etienne a chuté face à Guingamp (3-2) avant la trêve. Et ce samedi, Le Mans l’a battue sur le même score. Ces contre-performances n’ont cependant pas refroidi les supporters.

Lire aussi : Ça chauffe à l’ASSE : Eirik Horneland dans la tourmente !

À voir

Champions League : Le coach du Bayer prévient déjà le PSG !

L’ASSE pourra même compter sur une forte mobilisation pour son prochain déplacement à Annecy samedi. Le club stéphanois avait en effet œuvré auprès du FC Annecy et de la Préfecture de la Haute-Savoie pour obtenir une augmentation significative du parcage visiteurs. Sa requête a été validée.

Via un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la direction de l’ASSE se réjouit de ce verdict. Ce sont finalement près 2500 supporters stéphanois qui sont attendus dans cet espace. Cette mobilisation autour de l’équipe d’Eirik Horneland est palpable.

Un mini Chaudon se dessine au Parc des Sports

Après la phase réservée aux groupes de supporters, la vente des places restantes a été lancée ce lundi matin. Et il n’aura fallu que 14 minutes pour que tous les sièges disponibles dans le parcage soient écoulés. Ce temps record confirme le soutien indéfectible des Verts à l’équipe d’Eirik Horneland.

Lire aussi : INFO Mercato : Coup de théâtre ! Horneland menacé à l’ASSE ?

À voir

Mercato : l’AS Monaco déniche un prodige argentin !

Les fans de l’ASSE non satisfaits par cette première vague de vente ont une alternative. Ils pourront encore se procurer des billets via la billetterie du FC Annecy, notamment dans le Virage Sud. Ils seront alors à l’opposé du secteur stéphanois dans ce cas de figure. Le Parc des Sports d’Annecy pourrait ainsi se transformer en un mini Chaudron ce samedi.