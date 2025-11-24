Mercato OM : Marseille prépare une signature XXL !

L’OM s’avance vers un hiver brûlant, déterminé à verrouiller l’un des joyaux de sa nouvelle génération. Robinio Vaz, 18 ans, affole déjà l’Europe et Marseille entend bien défendre sa pépite.

Mercato OM : Robinio Vaz, la révélation qui affole l’Europe

Depuis le début de la saison 2025-2026, le jeune Robinio Vaz éclabousse la Ligue 1 de son talent. Des performances qui n’ont évidemment pas échappé aux géants du continent. Arsenal, Chelsea, le Bayern et le Napoli seraient déjà sur les rangs, prêts à passer à l’action dès 2026.

Lire aussi : Mercato OM : Terrible nouvelle en vue pour Robinio Vaz ?

À voir

Stade Rennais : Grosse inquiétude pour Estéban Lepaul !

Selon Africafoot, Chelsea aurait même pris les devants en approchant le joueur, son entourage et la direction marseillaise. Une marque d’intérêt qui prouve que la bataille s’annonce féroce pour s’attacher les services de l’ailier explosif, capable de renverser un match à lui seul.

Marseille fixe son prix : 16 M€, pas un centime de moins

Une première offre jugée « XXL » serait déjà arrivée sur le bureau des dirigeants phocéens. Si l’identité du club n’a pas filtré, l’Olympique de Marseille l’a sèchement refusée avant de fixer officiellement la barre : 16 millions d’euros. Un montant quatre fois supérieur à sa valeur estimée sur Transfermarkt (4 M€).

Un signal clair envoyé à l’Europe : Marseille ne bradera pas sa pépite. Reste désormais à savoir qui osera sortir le carnet de chèques. À seulement 18 ans, Robinio Vaz n’a peut-être encore rien vu… et son mercato non plus.

Lire aussi sur l’OM :

OM : Une star de Premier League arrive à Marseille !

Mercato : Pierre-Emile Hojbjerg vers la Juventus

À voir

Mercato PSG : Ça s’accélère pour Ibrahima Konaté, une offre va tomber

Mercato OM : Chelsea vise une grosse signature à Marseille !