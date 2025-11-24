Mercato PSG : Une offre de 160 M€ tombe pour cette star !

Un géant de la Premier League veut casser sa tirelire pour s’offrir un super crack du PSG lors du prochain mercato hivernal. Les dirigeants parisiens ne sont pas vendeurs.

Mercato PSG : Liverpool prêt à dégainer une offre énorme pour João Neves

Le jeune milieu de terrain du PSG, João Neves brille en Ligue 1, en Ligue des Champions comme en sélection nationale, et Liverpool s’en approche. Le club anglais préparerait une offre XXL pour attirer le milieu portugais. Buteur encore contre Le Havre lors de la 13e journée, Neves enchaîne les belles performances. L’international portugais trouve régulièrement le chemin des filets. Son influence grandit.

Cette montée en puissance attire. Les grands clubs lui font des yeux doux. Et surtout, en Premier League, Liverpool craque. D’après Fichajes, les Reds visent clairement Neves et s’apprêtent à frapper un grand coup. La proposition est d’environ 160 millions d’euros. Une somme colossale.

Mais Paris ne cédera pas facilement. Le PSG, attaché à son prodige né à Tavira, n’a aucune intention de le vendre. Pas maintenant. Son contrat court jusqu’en 2029. João Neves a déjà claqué 5 pions en 7 matchs de Ligue 1 cette saison. Le Portugais entre pleinement dans les plans de son entraîneur Luis Enrique.

