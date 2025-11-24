Ligue des Champions : L’OM fixé sur une décision forte de l’UEFA

L’OM avait les yeux rivés sur Nyon, en espérant une nomination arbitrale capable d’apaiser les tensions d’un début d’automne électrique en Ligue des Champions. L’UEFA a tranché : pour cette 5e journée cruciale face à Newcastle, un arbitre italien au CV solide a été choisi.

OM – Newcastle : Un choix arbitral sous haute surveillance

La blessure est encore vive. Trois semaines après l’erreur monumentale de José Maria Sanchez face à l’Atalanta, l’OM attendait un signe fort, presque un geste réparateur. La décision est tombée : Maurizio Mariani dirigera la rencontre décisive de mardi au Vélodrome. Âgé de 43 ans et arbitre FIFA depuis 2019, l’Italien s’avance avec une réputation de rigueur… et de tempérament.

Lire aussi : Mercato OM : Marseille prépare une signature XXL !

À voir

Mercato ASSE : Un gros chèque arrive à Saint-Étienne

Mariani connaît déjà les joutes européennes et n’arrive pas en touriste : quatorze matches de Ligue des champions, des affiches comme Liverpool–Atlético ou PSG–Bayern. Autant dire que le poids du Vélodrome ne lui fera pas peur. Reste à savoir s’il saura faire oublier les fantômes de l’Atalanta.

Mariani et Marseille, des retrouvailles inattendues

Ce ne sera pas une première entre les deux parties. Les supporters marseillais se souviennent encore d’Ajax–OM en Ligue Europa, ce match lunaire de septembre 2023, disputé en plein chaos interne, sans entraîneur ni direction en place. Ce soir-là, dans un contexte surréaliste, les Olympiens avaient arraché un nul spectaculaire (3-3), portés par un Aubameyang incandescent auteur d’un doublé.

Mariani avait alors su maintenir un semblant d’équilibre dans une rencontre folle. Mardi, au Vélodrome, l’enjeu n’aura rien d’anecdotique : qualification, revanche, et une exigence claire — l’arbitrage ne devra pas être le sujet du match.

Lire aussi sur l’OM :

OM : Une star de Premier League arrive à Marseille !

Mercato OM : Pierre-Emile Hojbjerg vers la Juventus

À voir

Mercato PSG : Le Paris SG prend une décision radicale pour janvier

Mercato OM : Chelsea vise une grosse signature à Marseille !