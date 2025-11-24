Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée de ce super crack !

La direction de l’OM accélère pour un super crack en vue du prochain mercato hivernal. Les négociations sont en cours.

Mercato OM : Mehdi Benatia vise un Marocain

L’OM cible Reda Belahyane pour renforcer son milieu cet hiver. Le Stade Rennais aussi. Et la Lazio a tranché : ce sera 10 M€. Le Lion de l’Atlas, arrivé à Rome en janvier 2025, traverse un sale temps à cause de la rude concurrence. Seulement quatre matchs disputés. À peine 152 minutes au total. Le joueur, en difficulté, pousse donc pour un transfert. Il l’a demandé à ses dirigeants, et la Lazio est prête à accepter si le chèque suit.

Selon Africafoot, plusieurs clubs suivent l’affaire. Le Stade Rennais depuis des mois. Marseille aussi, désormais très actif. Tutto Mercato Web affirme même que l’OM a déjà contacté la Lazio pour avancer. Le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia veut devancer Rennes. Il connaît bien Belahyane et veut l’attirer à Marseille, où le joueur retrouverait un cadre plus favorable.

Après un bon passage à l’Hellas Verona, sa progression a ralenti à Rome. Un retour en Ligue 1 paraît, désormais, tout proche. Sur Transfermarkt, la valeur marchande de Reda Belahyane tourne autour de 10 M€. La Lazio, pas gourmande, veut boucler ce dossier dès que possible. Rennes continue de pousser. Mais Marseille est sur le point de toucher au but.

