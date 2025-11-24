Mercato PSG : Le Paris SG prend une décision radicale pour janvier

Alors que le mercato l’hiver approche et que les rumeurs s’envolent au PSG comme des ballons mal contrôlés, le club a tranché. Luis Enrique annonce une stratégie ferme, simple, presque provocatrice : ne recruter personne en janvier.

Mercato PSG : Luis Enrique ferme la porte : place aux titis

Depuis des mois, le technicien espagnol répète son credo : l’avenir du PSG passe par ses jeunes. Après la victoire contre Le Havre (3-0), il a une nouvelle fois martelé son choix avec conviction. « Ce qui est important pour les jeunes joueurs, c’est qu’ils aient des minutes de jeu importantes, qui ont de la valeur », explique-t-il, avant de préciser : « Je reste calme et confiant. »

Les Mbaye, Ndjantou, Mayulu ou encore Camara occupent désormais un rôle central dans son projet. Pas de cadeaux, prévient-il, mais des portes ouvertes pour ceux qui montrent le niveau. Paris assume : le mercato d’hiver sera silencieux.

Une philosophie assumée : former plutôt que dépenser

Luis Enrique n’en fait pas mystère : le club ne sortira pas le chéquier. « C’est plus facile pour un titi, français, de jouer au PSG, que de dépenser beaucoup d’argent sur un joueur qui vient d’un autre club. » Le message est limpide : fidélité au centre de formation, confiance totale dans la jeunesse, et refus d’un recrutement extérieur jugé superflu.

