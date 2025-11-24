ASSE : Un défenseur évoque un souci après l’AS Nancy

L’ASSE est toujours minée par les blessures au sein de la défense. Un défenseur, revenu après trois semaines d’absence, souffre toujours du genou selon lui.

ASSE : Maxime Bernauer ressent encore des douleurs au genou

L’ASSE a récupéré Maxime Bernauer et Joao Ferreira lors de la 15e journée de Ligue 1. Ils étaient titulaires face à l’AS Nancy, samedi au stade Geoffroy-Guichard. Le défenseur central français et l’arrière latéral droit portugais ont disputé l’intégralité du match remporté par les Stéphanois (2-1). Le deuxième a même été auteur d’une passe décisive.

Toutefois, Eirik Horneland doit encore se faire des soucis dans l’axe. Alors que Chico Lamba est toujours en réathlétisation, Maxime Bernauer avoue qu’il n’est pas totalement remis du coup reçu au genou avant la trêve internationale. « Personnellement, je n’étais pas encore totalement à 100 % face à l’AS Nancy, car j’ai encore un peu de douleur au niveau du genou […]« , a-t-il confié après le match.

« C’est une douleur que j’ai depuis la rencontre entre l’AS Saint-Etienne et le Red Star, on va continuer à soigner et bosser dessus pour que cela parte au fur et à mesure », a-t-il ajouté.

Bernauer : « J’ai eu de la chance de ne pas me faire les croisés »

Le défenseur français avait subi ce choc quand un joueur du Red Star est tombé sur son genou. C’était le 1er novembre lors de la 13e journée de Ligue 2. Il avait quand même terminé la rencontre. Il avait ensuite passé une IRM qui avait révélé une légère torsion sans gravité.

Maxime Bernauer avait craint le pire selon ses confidences. « Je pense que j’ai eu un peu de chance de ne pas me faire les croisés (rupture des ligaments), car à l’image, ce n’était vraiment pas beau », a-t-il raconté. Heureusement donc pour lui, il y a eu « plus de peur que de mal ».

Il faut noter que le numéro 6 de l’ASSE avait manqué le match contre l’ESTAC à Troyes (3-2) et la coupe de France face à l’AS Quetigny (3-1).

