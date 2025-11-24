Mercato ASSE : Un gros chèque arrive à Saint-Étienne

L’ASSE se prépare peut-être à vivre un hiver agité. Entre ambitions sportives et réalités économiques, les Verts pourraient recevoir une offre impossible à refuser pour l’un de leurs talents les plus prometteurs.

Mercato ASSE : West Ham dégaine et veut aller vite

Le dossier Lucas Stassin revient sur la table, et cette fois, il pourrait ne plus en repartir. À 20 ans, l’attaquant belge attire de plus en plus les regards au-delà de la Manche. West Ham, en mal de solutions offensives et frustré par les performances mitigées de Niclas Füllkrug, serait prêt à sortir le carnet de chèques dès janvier, selon Jeunes Footeux.

Une offensive sérieuse, calculée, presque logique tant Stassin incarne ce profil rare : instinct du buteur, mobilité, caractère. Les Hammers veulent frapper vite, frapper fort, et surtout devancer la concurrence européenne déjà bien installée sur le dossier. À Saint-Étienne, on se prépare à écouter, attentivement, car les montants évoqués pourraient peser lourd dans les décisions hivernales du club.

Un départ possible… mais pas encore acté

Avec quatre buts en Ligue 2 cette saison, Stassin est loin d’être le dynamiteur principal de l’attaque stéphanoise qu’il était lors de la campagne dernière. Mais l’appel de l’Angleterre résonne fort. Le joueur, conscient de l’opportunité, ne fermerait pas la porte.

Un passage en Premier League pourrait aussi booster ses chances d’aller chercher une place avec la Belgique au Mondial 2026. Reste à savoir si Kilmer Sports Ventures acceptera de sacrifier son joyau maintenant… ou attendra l’été pour faire grimper les enchères.

