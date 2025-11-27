Ligue Europa : L’OL corrige le Maccabi et devient leader

L’OL s’est hissé à la première place de la Ligue Europa, grâce à la large victoire sur le Maccabi Tel-Aviv en Serbie (6-0) ce jeudi soir. Lyon se rapproche ainsi d’une qualiifcation directe en 8e de finale.

L’OL prend la première place et se positionne pour une qualification directe

Initialement septième au classement dans le groupe unique de la Ligue Europa, l’OL a réalisé une belle opération en Serbie où elle a été reçue par le Maccabi Tel-Aviv, lors de la 5e journée de la phase de Ligue. L’équipe de Paulo Fonseca a étrillé celle de Zarko Lazetic au TSC Arena en Serbie.

Les Lyonnais ont dominé leurs adversaires durant tout le match. Ils menaient déjà (3-0) à la pause. Le capitaine Corentin Tolisso a été auteur d’un triplé historique. Abner Vinicius, Moussa Niakhaté et Adam Karabec sont les autres buteurs.

Ligue Europa : Lyon déjà assuré de jouer les barrages

L’équipe de Lyon est désormais première au classement avec 12 points, ce qui est synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Elle est passée devant la surprenante équipe du FC Midtjylland (Danemark) qui totalise aussi 12 points en 5 matchs, malgré sa détaire face à l’AS Rome (2-1).

À voir

Mercato FC Nantes : Kita craque pour un international roumain

Mais ce n’est que provisoirement, car il reste encore trois journées à disputer. L’OL affrontera Go Ahead Eagles (Pays-Bas) en décembre, puis les Young Boys Berne (Suisse) et le PAOK Salonique (Grèce) en janvier 2026.

En revanche, les Gones sont quasiment assurés de finir dans le top 24, synonyme de barrage au pire des scénarios à l’issue de la 8e journée. Pour rappel, l’Olympique Lyonnais compte 4 victoires et une seule défaite, face au Betis Séville (2-0), à ce stade de la compétition.

Lisez assi sur l’OL :

OL Mercato : Revirement au Real Madrid pour Endrick ?

OL : 2 défenseurs et 2 attaquants absents contre le Maccabi

À voir

Mercato PSG: Revirement à 360° pour l’avenir de Marquinhos

L’OL encore secoué par le litige Botafogo-Eagle Football