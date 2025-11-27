Mercato : L’OM frôle la catastrophe, Rabiot passe aux aveux

Adrien Rabiot a quitté l’OM pour rejoindre l’AC Milan dans les ultimes heures du mercato estival. Mais le Français aurait pu rejoindre les Rossoneri bien plus tôt.

Mercato : Adrien Rabiot, l’AC Milan l’attendait avant l’OM

L’Olympique de Marseille signait Adrien Rabiot en septembre 2024. L’international français acceptait de rejoindre gratuitement le navire OM. Son contrat avec la Juventus n’ayant pas été prolongé, il était libre de signer où bon lui semblait.

Son arrivée à Marseille a été un franc succès. Adrien Rabiot s’est vite adapté aux exigences de Roberto De Zerbi. Son impact sur le jeu marseillais a été immédiat. L’ancien Parisien a même été décisif pour la qualification en Ligue des champions. Pourtant, ce recrutement a failli échouer.

À voir

OM : Greenwood déclenche une nouvelle polémique, ça chauffe

Lire aussi : Mercato : L’OM a tenté de garder Rabiot, l’aveu choc tombe

C’est Adrien Rabiot lui-même qui fait cette confidence. Le milieu de terrain français était en négociations avancées avec les Rossoneri avant son arrivée à l’OM. « L’AC Milan me voulait déjà l’an dernier. J’étais libre de tout contrat et nous avons discuté. L’équipe aurait-elle fait mieux que huitième avec moi ? Je ne sais pas », a-t-il confié à La Gazzetta dello Sport.

Son altercation avec Jonathan Rowe a scellé son sort

Son passage à l’OM été de courte durée. Car le Duc a quitté le club phocéen un an seulement après son arrivée. Son altercation avec Jonathan Rowe a précipité son départ. Les dirigeants marseillais ayant pris la décision de le vendre cet été.

Adrien rabiot a finalement rejoint l’AC Milan, un club qui le convoité depuis longtemps. Les Milanais ont déboursé près de 7 millions d’euros pour son transfert, hors bonus. Le joueur de 30 ans estime que « c’était bon moment » pour lui de revenir en Serie A.

À voir

Mercato : le RC Lens déniche un super crack sénégalais

Lire la suite sur l’OM :

OM : Greenwood déclenche une nouvelle polémique, ça chauffe

Lire aussi : Mercato : L’OM proche d’une vente record avec Robinio Vaz ?

À voir

Mercato ASSE : Un gros indice lâché sur Lucas Stassin

Coup dur à l’OM : La blessure de Nayef Aguerd se complique ?