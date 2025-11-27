Mercato FC Nantes : Kita craque pour un international roumain

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita vise un joli coup en Roumanie. Un serial buteur est sa priorité pour le mercato hivernal.

Mercato FC Nantes : Kita vise un buteur roumain

Louis Munteanu attire beaucoup de club. Avant même que le mercato hivernal n’ouvre, son nom circule déjà entre Genk, le FC Nantes et le Dinamo Zagreb. L’été dernier, Lyon et plusieurs clubs de MLS s’étaient déjà renseignés. Mais le joueur n’a pas bougé avant la fermeture du marché des transferts. Cet hiver, le Roumain croule sous les offres.

Le CFR Cluj, en difficulté financière, doit vendre. Et Munteanu, 23 ans, international roumain, est celui qui va faire ses valises. Un départ en janvier paraît inévitable. L’attaquant pourrait bientôt filer dans un nouveau club pour renflouer les caisses du CFR Cluj. Genk s’est renseigné, tout comme le Dinamo Zagreb. Le FC Nantes aussi, selon les informations de Jeunes Footeux. L’attaquant pourrait combler un vide si Mostafa Mohamed s’en va cet hiver, d’autant que Matthis Abline est déclaré intransférable.

Valorisé entre 15 et 18 M€ l’été dernier, Munteanu tourne désormais autour d’un tarif bien plus bas : environ 8 M€, si l’on en croit les échos venus de Roumanie. Le clan Kita suit le dossier de près. Munteanu offre un profil intéressant. Le tacticien du FC Nantes, Luis Castro cherche un vrai buteur. L’international roumain a claqué 23 buts la saison dernière.

