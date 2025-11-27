Mercato PSG: Revirement à 360° pour l’avenir de Marquinhos

Initialement annoncé sur le départ à l’issue de la saison en cours, Marquinhos pourrait finalement terminer sa carrière au PSG. Le défenseur central brésilien n’exclut pas cette option.

Mercato PSG : Marquinhos ouvre grand les bras au Paris SG

Arrivé incognito à l’été 2013 en provenance de l’AS Rome, Marquinhos est aujourd’hui un véritable symbole au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. Promu capitaine depuis le départ de son compatriote Thiago Silva en juillet 2020, l’international brésilien pourrait tirer sa révérence l’été prochain après treize ans de bons et loyaux services.

D’après plusieurs sources concordantes, les dirigeants parisiens auraient un accord avec le joueur de 31 ans pour un divorce à l’amiable à l’issue de l’exercice en cours. Après avoir soulevé la Ligue des Champions sous le maillot rouge et bleu, Marquinhos serait ouvert à un départ pour s’offrir un dernier challenge avant de raccrocher les crampons. Mais aux dernières nouvelles, le natif de Sao Paulo se dit prêt à changer d’avis et à terminer sa carrière avec son club de coeur, le PSG.

Marquinhos : « Finir ma carrière au PSG ? Franchement je ne dis pas non »

Au lendemain de la victoire du Paris SG face à Tottenham (5-3), à l’occasion de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, marquée par sa 500e apparition sous le maillot parisien, Marquinhos a fait une annonce fracassante sur son avenir. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028, le partenaire de Willian Pacho a publiquement laissé entendre qu’il est prêt à prolonger l’histoire écrite avec le club de la capitale.

« Finir ma carrière au PSG ? Franchement je ne dis pas non… On sait qu’être toujours au haut niveau jusqu’à la fin de sa carrière… parce que si tu es au PSG, tu dois être en haut niveau et tu dois être bon, la concurrence elle est là, il y a des jeunes joueurs qui arrivent, qui poussent et ils veulent leur place », a notamment expliqué Marquinhos au micro de RMC Sport en dévoilant ses conditions pour poursuivre l’aventure.

« Tant que ça me plaît, tant que je suis content, déjà. Tant que le président et le coach sont aussi contents avec mes performances, aussi. Donc pourquoi pas. Je vais tout donner pour que je puisse rester le plus longtemps possible », a ajouté le protégé de Luis Enrique.

