PSG : Grosse annonce autour du Parc des Princes

Un nouveau rebondissement relance le feuilleton du Parc des Princes dans la course à la mairie de Paris. Pierre-Yves Bournazel promet de rouvrir le dialogue avec le PSG et de préserver l’antre mythique du club, devenu enjeu politique majeur.

PSG : Le Paris SG parti pour rester au Parc des Princes si… ?

Le décor est soigné, presque trop beau pour être spontané. Écharpe du PSG autour du cou, l’hymne parisien qui résonne et un cadre soigneusement choisi : le virage Auteuil, symbole de la ferveur rouge et bleu. Pierre-Yves Bournazel, candidat à la mairie de Paris sous les couleurs d’Horizons, a décidé de frapper fort.

Dans une vidéo largement relayée, il pose ses ambitions : défendre le Parc des Princes et retisser un lien que la Ville et le club ont rompu. Sa déclaration est claire, sans détour : « Maire de Paris, je rouvrirai les négociations avec le club pour que le Parc des Princes reste la maison du PSG. » Une promesse qui tombe dans un contexte électrique, à quelques mois des municipales prévues du 15 au 26 mars 2026.

Depuis des mois, les relations entre Anne Hidalgo et Nasser Al-Khelaïfi se sont envenimées. La maire refuse catégoriquement de vendre le Parc des Princes, joyau du patrimoine municipal selon elle. Le président du PSG, lui, brandit une menace historique : construire un nouveau stade ailleurs et abandonner l’enceinte mythique. Une perspective qui crispe les supporters et secoue la capitale.

Entre coup politique et conviction affichée

Bournazel s’engouffre dans la brèche avec une stratégie claire : incarner l’alternative à la ligne Hidalgo. Mais derrière le slogan, reste une nuance essentielle : même s’il veut rouvrir les discussions, il ne garantit pas pour autant la vente du Parc aux Rouge et Bleu. Un détail d’importance pour un dossier où chaque mot pèse des tonnes.

Le candidat revendique toutefois une approche apaisée. Il insiste sur la nécessité, dit-il, de faire avancer ensemble club et municipalité, rappelant le poids économique du PSG et la valeur historique du Parc dans l’identité sportive parisienne. Une façon d’affirmer, sans le dire trop fort, qu’il se voit comme l’homme du dialogue plutôt que celui des bras de fer.

Un enjeu sportif… devenu politique

Dans une campagne municipale déjà sous tension, cette annonce pourrait bien redistribuer quelques cartes. Le Parc des Princes n’est plus seulement un stade : c’est un symbole, un marqueur, un terrain de bataille où politique, passion et prestige s’entremêlent. Pierre-Yves Bournazel a choisi son camp. Reste désormais à savoir si les électeurs, eux, choisiront le sien.

