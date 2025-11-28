OM : De Zerbi tremble ! Deux départs majeurs annoncés

L’OM aborde l’hiver avec le souffle coupé. Deux cadres s’apprêtent à déserter les rangs au pire moment. Entre blessure et CAN, Marseille voit son effectif s’effriter alors que la saison prend une tournure enthousiasmante.

OM : Deux absences qui inquiètent Marseille

L’embellie marseillaise aura été de courte durée. À peine remis en selle par une victoire précieuse contre Newcastle (2-1) en Ligue des champions, voilà que l’OM doit affronter un scénario cauchemardesque. Déjà frappé par la blessure d’Amine Gouiri, opéré de l’épaule droite et forfait pour la CAN, le club phocéen va également perdre Pierre-Emerick Aubameyang durant la compétition africaine. Un double coup dur qui fait grincer des dents sur la Canebière.

Dominique Sévérac, journaliste au Parisien, n’a pas tardé à souffler sur les braises. Pour lui, ces départs vont rebattre les cartes en Ligue 1. « Marseille va perdre au moins deux joueurs importants en défense et en attaque et d’autres moins majeurs », alerte-t-il, en rappelant que le PSG, même poussif, n’a jamais vraiment tremblé. Une analyse qui sonne comme un avertissement pour De Zerbi.

Le PSG prêt à s’envoler devant Marseille ?

Pour Sévérac, le calendrier joue clairement en faveur des Parisiens. Malgré un début de saison en dents de scie, « Paris ne compte que trois points de moins par rapport à la saison dernière à pareille époque », rappelle-t-il. L’OM, valeureux dauphin avec seulement deux longueurs de retard, pourrait donc voir le leader lui filer entre les doigts une fois ses cadres envolés vers la CAN.

Le journaliste enfonce le clou, visiblement confiant : « Paris n’est qu’à 60% de ses possibilités donc je ne suis pas inquiet même si l’écart avec l’OM s’est réduit. » De Zerbi, lui, ne pourra que constater les dégâts. Car Aubameyang, auteur d’un doublé tonitruant contre Newcastle, laissera un vide immense en attaque. Sans lui, et sans Gouiri, Marseille devra réinventer son équilibre offensif.

Un hiver sous haute tension

L’entraîneur italien, qui avait enfin trouvé une alchimie, se retrouve face à un casse-tête monumental. Son équipe, séduisante depuis le début de saison, devra puiser dans ses ressources. Entre réajustements tactiques et gestion d’un effectif amputé, les semaines à venir s’annoncent brûlantes. Et tandis que Marseille panse ses plaies, Paris, lui, guette l’ouverture. L’hiver s’annonce long et potentiellement décisif sur les bords de la Méditerranée.

