Mercato : Le PSG a frôlé la catastrophe, la preuve tombe !

Le PSG est secoué par des révélations concernant des tensions internes. La relation entre Yohan Cabaye et Luis Campos se serait détériorées. Mais la direction du Paris Saint-Germain apporte une version différente.

Mercato PSG : Une crise évitée entre Yohan Cabaye et Luis Campos

Le Paris Saint-Germain aurait frôlé une crise interne entre deux figures clés : Luis Campos et Yohan Cabaye. L’Equipe a en effet dévoilé dans son article du jour un climat conflictuel entre le conseiller sportif du PSG et le directeur du Centre de formation. Les deux hommes seraient en désaccord concernant la gestion des jeunes pousses.

Lire aussi : Mercato PSG : Luis Campos prépare un coup de génie à Londres

À voir

FC Nantes : Kita déchire une offre de 80 M€ !

La fracture est telle que des employés évoquent des « contrats Cabaye » et des « contrats Campos » pour signifier le manque de coordination entre les deux parties. Cela ne favoriserait pas l’essor des jeunes joueurs. Surtout que le PSG fait face à un exode massif de ses Titis vers des clubs étrangers. La génération 2007 a notamment été touchée par cette vague de départs.

Des talents comme Joane Gadou, Axel Tape ou Mahamadou Sangaré ont quitté le navire parisien cet été. Ces transferts confirment les difficultés du Paris SG à retenir ses meilleurs talents. Toutefois, la direction du PSG a évité une nouvelle « catastrophe » avec un autre talent de cette même génération. Il est question de Quentin Ndjantou.

Le dossier Quentin Ndjantou, signe de l’unité retrouvée en interne

L’ailier gauche de 18 était courtisé par plusieurs grands clubs européens, dont l’Ajax Amsterdam et Nottingham Forest. Il aurait pu connaitre le même sort d’autre anciens Titis. Mais le PSG a trouvé les arguments nécessaires pour le retenir. Pour ce faire, le club de la capitale a dû opérer de manière coordonnée.

Lire aussi : PSG : C’est confirmé ! Luis Enrique tient un joyau sensationnel

À voir

Mercato : L’OM zappe un crack pour Aubameyang, voici la raison

Le quotidien sportif le confirme, la collaboration entre Luis Campos, le directeur sportif, et Yohan Cabaye a été décisive. Les deux hommes ont travaillé « main dans la main » l’été dernier pour faire signer à Quentin Ndjantou son premier contrat professionnel au Paris SG.

Le succès de ce dossier démontre la coopération entre la direction sportive et la formation. La direction du PSG s’appuie d’ailleurs sur cette preuve pour démentir d’éventuelles tensions entre Luis Campos et Yohan Cabaye. Même s’il y a une ferme volonté de changer les choses au sein de la formation.