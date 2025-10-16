Stade Rennais : Loïc Désiré dégote un roc suédois !

Les recruteurs du Stade Rennais visent un défenseur suédois pour le mercato hivernal. Le jeune crack montre tout son potentiel en championnat suédois.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré cible Hampus Skoglund

Le Stade Rennais pourrait bouger cet hiver. L’équipe montre certaines failles et le club songe à recruter un latéral droit. Hans Hateboer s’apprête à filer à Lyon, le crack ghanéen Alidu Seidu partira sans doute à la CAN, et le Polonais Przemyslaw Frankowski inquiète physiquement. Face à cette situation, Loïc Désiré et la cellule de recrutement multiplient les options. Et une pépite est trouvée en Suède.

Selon les informations de Jeunes Footeux, un défenseur suédois pourrait débarquer en Bretagne. Il s’agit de Hampus Skoglund. Ce jeune crack de 21 ans attire le regard rennais. Titulaire indiscutable à Hammarby, deuxième du championnat suédois derrière Malmö, le jeune latéral s’est imposé avec constance.

Skoglund, international espoirs, séduit par sa polyvalence. Il peut jouer latéral ou piston, un atout majeur dans le système rennais. Avec 65 matchs disputés en deux saisons, il affiche une maturité rare pour son âge. Estimé à 8 millions d’euros, Skoglund pourrait apporter plus de solidité à la ligne défensive de l’équipe de Habib Beye.