Coup dur à l’OM : De Zerbi privé d’un attaquant !

Roberto De Zerbi fait face à un nouveau coup dur à l’OM. L’attaquant Amine Gouiri s’est blessé avec la sélection d’’Algérie. Il est même indisponible pour le prochain match contre Le Havre.

OM : De Zerbi devra faire sans Amine Gouiri face au Havre

La trêve internationale ne s’est finalement pas déroulé sans accroc pour l’Olympique de Marseille. Puisque Roberto De Zerbi fait face à un coup dur juste avant la reprise du championnat. L’entraîneur de l’OM sera privé d’attaquant : Amine Gouiri s’est blessé avec l’Algérie contre l’Ouganda (2-1).

L’international algérien a été percuté de plein fouet par le gardien adverse, Salim Magoola, alors qu’il se concentrait sur le ballon. Les deux joueurs ont dû être évacués sur civière. Et l’inquiétude est particulièrement grande autour d’Amine Gouiri. Celui-ci est sorti avec un gros bandage à la tête. Le protocole commotion a même été immédiatement déclenché, indique plusieurs sources locales.

Des examens médicaux supplémentaires

Amine Gouiri est ainsi forfait pour le match de ce samedi entre l’OM et Le Havre (21h05). Une autre blessure est aussi évoquée : l’attaquant de 25 ans aurait également été touché à l’épaule. Il passera des examens médicaux afin de déterminer la gravité exacte de sa blessure et la durée de son indisponibilité.

« Il a pris un coup très fort sur l’épaule et la tête (…) il est déjà parti pour des contrôles et on espère que ce ne sera pas trop grave », confiait Vladimir Petkovic, sélectionneur de l’Algérie, en conférence de presse. Ce coup dur oblige en tout cas Roberto De Zerbi à revoir ses plans pour le prochain match de l’OM.