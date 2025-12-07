Mercato PSG : Barcola impliqué dans un deal fou avec United

Pas vraiment à son aise dans le système de jeu de Luis Enrique au PSG, Bradley Barcola réfléchirait sérieusement à un départ au terme de la saison. Le club de la capitale pourrait en profiter pour conclure un deal totalement fou avec Manchester United.

Mercato : Bradley Barcola prêt à planter le PSG ?

Dans une vidéo publiée sur sa page YouTube, Pierre Ménès a révélé que Bradley Barcola ne vit pas bien la polyvalence exigée par Luis Enrique à ses joueurs.

« C’est vrai que ces derniers temps, les prestations de Barcola ne sont pas extraordinaires, loin de là. Je pense qu’il a perdu confiance devant le but parce que je trouve que son pouvoir d’accélération est intact. Mais je pense que ça lui nuit d’être baladé à droite, à gauche ou dans l’axe. La polyvalence réclamée par Luis Enrique plombe certains joueurs et Barcola en fait partie », explique l’ancien consultant de Canal+ sur l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Pressenti sur le départ l’été passé, l’ancien ailier de l’OL a été bloqué par Luis Enrique qui voulait véritablement qu’il reste. Mais la donne pourrait changer à l’issue de l’exercice en cours. Selon le journaliste Thomas Bourseau, les discussions pour la prolongation du contrat de Bradley Barcola au PSG ne mènent à rien pour le moment.

Le spécialiste mercato du site Le 10 Sport ajoute qu’une « offre est partie et a été reçue par le clan Barcola qui ferait de lui l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif, mais le principal intéressé n’a pas donné suite à ladite proposition. En parallèle, Liverpool est toujours sur les rangs lorsqu’Arsenal a fait une entrée remarquée dans le dossier Barcola. De quoi faire pencher la balance vers un transfert ? »

Mais en Angleterre, des voix s’élèvent déjà pour dire que l’attaquant du PSG pourrait parfaitement convenir à Manchester United. Ce qui permettrait aux Rouge et Bleu de frapper un gros coup chez les Red Devils.

Bradley Barcola échangé contre Marcus Rashford ?

Alors que l’avenir de Marcus Rashford à Manchester United semble s’inscrire en pointillés, une rumeur surprenante vient secouer le marché des transferts ces dernières heures. Actuellement prêté au FC Barcelone, l’attaquant de 28 ans n’entrerait plus dans les plans de Ruben Amorim. Selon Keith Wyness, ancien dirigeant d’Everton et d’Aston Villa, le Paris Saint-Germain pourrait passer à l’offensive en incluant un joueur clé dans la transaction, notamment Bradley Barcola. Wyness estime que cet échange aurait du sens.

« Il pourrait y avoir une sorte d’échange de joueurs avec Bradley Barcola, ce qui est logique, je pense, pour United », a déclaré l’homme de 68 ans, qui pense que cette option serait bien plus avantageuse pour le club anglais qu’un transfert sec au Barça, dont le montant de l’option d’achat est fixé à seulement 30 millions d’euros.

« S’ils obtenaient Rashford et un échange de joueurs, cela conviendrait davantage à United que de le laisser partir pour le montant assez bas que Barcelone a obtenu », a expliqué Keith Wyness au micro du podcast Inside Track de Football Insider. Affaire à suivre…

