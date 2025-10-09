AS Monaco :C’est confirmé, Pocognoli va remplacer Adi Hütter

Sébastien Pocognoli va quitter l’Union Saint-Gilloise pour rejoindre l’AS Monaco. L’ancien portier du club belge, Anthony Moris, a confirmé cette tendance alors que l’annonce officielle est attendue.

Sébastien Pocognoli annonce son départ de l’Union Saint-Gilloise

Ce jeudi, l’Union Saint-Gilloise affrontait le club de deuxième division belge de Patro Eisden. Sur son banc, non pas Sébastien Pocognoli, mais son adjoint, Bart Meert. Plus tôt dans la matinée, au centre d’entrainement de Woluwe-Zaventem, le coach de l’Union Saint-Gilloise a annoncé son départ pour l’AS Monaco à ses dirigeants et ses joueurs.

L’ancien latéral arrière belge revenait d’ailleurs d’un court séjour à Monaco, où il a été autorisé à se rendre, mercredi, afin de rencontrer la direction du club de la Principauté et négocier les conditions de son arrivée. En Belgique, le timing surprend, Sébastien Pocognoli avait avoué il y a deux mois qu’il resterait au club cette saison, même s’il n’avait pas prolongé, et qu’il voulait jouer la Ligue des Champions avec l’Union Saint-Gilloise.

Cela fait le quatrième coach de rang que le club de la banlieue bruxelloise voit partir pour un autre club après Felice Mazzu (Anderlecht), Karel Geraerts (Reims) et Alexandre Blessin (Sankt Pauli). Sébastien Pocognoli devrait arriver en Principauté avec pour seul adjoint Kévin Mirallas, passé comme joueur par le LOSC et l’AS Saint-Étienne afin de remplacer Adi Hütter et ses hommes. Un coup dur pour l’Union Saint-Gilloise, mais Anthony Moris ne doute pas de la capacité du club bruxellois à rebondir.

« C’est difficile de perdre Sébastien et Kevin (Mirallas), mais l’Union Saint-Gilloise a toujours su comment rebondir. Je ne suis pas surpris qu’il parte, un coach ne doit jamais laisser passer ce genre d’opportunités », a confié le portier d’Al-Khaleej FC au micro de DAZN.

Pour remplacer Pocognoli, l’USG aurait porté son choix sur Rik De Mil. Un choix validé par Anthony Moris. « Rik De Mil correspond bien à l’ADN de l’Union Saint-Gilloise, il mériterait d’entraîner ce club », a ajouté l’ex-international belge. Sur le Rocher, les lignes bougent déjà.

Adi Hütter de ses fonctions à Monaco

Adi Hütter a été démis de ses fonctions d’entraîneur ce jeudi par la direction de l’AS Monaco. Comme annoncé par l’AFP et confirmé par RMC Sport, l’aventure monégasque du coach de 55 ans est terminée dans la Principauté. L’ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort a rencontré sa direction ce jeudi matin pour un rendez-vous préalable à un licenciement.

Adi Hütter a ensuite annoncé son départ à ses joueurs après la séance d’entraînement. Arrivé à l’été 2023, le technicien autrichien n’aura pas survécu à cette série de cinq matchs pour victoire et un jeu plus que limité depuis le début de la saison. Une négociation doit désormais se tenir sur les indemnités de départ du coach, dont le contrat courait encore jusqu’en 2027.