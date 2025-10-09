INFO : Le Real veut rapatrier Hakimi, le PSG fixe son tarif

Impressionnant avec le PSG, Achraf Hakimi attire les convoitises d’autres grands clubs européens, dont le Real Madrid qui aimerait rapatrier son ancien joueur. La porte n’aurait jamais été fermée pour l’ancien joueur du club espagnol.

Mercato PSG : Le Real Madrid drague Achraf Hakimi

Depuis son arrivée à l’été 2021, Achraf Hakimi s’est rapidement imposé au sein du onze de départ du Paris Saint-Germain. Mieux, depuis l’avènement de Luis Enrique sur le banc du PSG, le latéral droit marocain n’a cessé de monter en puissance. Selon plusieurs spécialistes, le défenseur de 26 ans est aujourd’hui le meilleur arrière droit au monde.

Forcément, ses performances ne laissent pas insensibles les grosses écuries européennes, dont le Real Madrid. En effet, selon les informations de Marca, la Maison-Blanche n’aurait jamais vraiment fermé à la porte à un retour d’Achraf Hakimi. Formé à la Masia, Hakimi garde une place particulière dans le cœur des dirigeants madrilènes.

Florentino Pérez n’a jamais caché son admiration pour le joueur, qu’il considère comme un produit du club. Et selon le journal espagnol, les Merengues suivraient attentivement son évolution, prêts à tenter un coup si l’occasion se présente. Surtout que l’arrivée de Trent Alexander-Arnold n’aurait pas particulièrement convaincu.

L’ancien joueur de Liverpool peine à stabiliser le couloir droit de la défense comme attendu, ce qui pousserait le Real à envisager le retour de Hakimi. Plus explosif et plus adapté au style de jeu vertical de Xabi Alonso. Autre atout de taille pour Madrid : la présence de Kylian Mbappé.

Ami proche de l’international marocain, l’ancien buteur du Paris SG pourrait influencer son choix si le Real Madrid venait à passer à l’action. De son côté, le Paris Saint-Germain ne serait pas franchement vendeur, mais aurait tout de même fixé un montant de 90 millions d’euros pour le recruter. Une somme qui parait assez basse aux vues des qualités du latéral.