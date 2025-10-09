PSG : Kylian Mbappé se justifie pour sa célébration à Lille

Critiqué par les fans du PSG après sa célébration sur le but de son frère Ethan lors du match nul entre le LOSC Lille et le PSG, Kylian Mbappé a profité de sa présence à Clairefontaine avec l’équipe de France pour justifier son geste.

Kylian Mbappé : « Il ne fallait pas trop en faire, parce que c’était contre Paris »

Présent au stade Pierre-Mauroy, Kylian Mbappé a célébré le but de son petit frère Ethan Mbappé, ce qui lui a valu son lot de critiques. Présent en conférence de presse ce jeudi, le capitaine de l’équipe de France a répondu sans détour. Kylian Mbappé, qui avait donc visiblement une vie hyper stressante à Paris, est aussi revenu sur sa présence au stade Pierre-Mauroy dimanche dernier à l’occasion du match entre Lille et le Paris SG (1-1), qui opposait son petit frère Ethan Mbappé à son ancien club.

Kylian Mbappé a célébré avec joie l’égalisation de son petit frère en fin de match, ce que certains supporters parisiens lui ont reproché. Mais le numéro 10 du Real Madrid avoue qu’il a juste voulu féliciter son cadet et non manquer de respect au Paris Saint-Germain.

« À la base, je ne devais pas venir, mais il a insisté donc je suis venu. C’est un grand match contre la meilleure équipe de France, la meilleure équipe d’Europe actuellement. Il arrive à aider son équipe à avoir un résultat. Oui, j’étais dans la peau d’un fan. Je l’ai vécu par procuration. C’était cool. Il ne fallait pas trop en faire parce que je savais que comme c’était contre Paris, il ne fallait pas trop que je célèbre », a expliqué Kylian Mbappé.

Difficile de lui donner tort. Très attentif à la carrière de son petit frère, le buteur de 26 ans a aussi montré la voie en soulignant la pertinence de son choix en signant au LOSC. « Il sait que ce n’est que le début, qu’il a beaucoup à faire. Mais je pense aussi qu’il est dans un club qui le comprend et qui l’estime. Et que tout va bien se passer pour lui », a ajouté le coéquipier de Vinicius Junior.