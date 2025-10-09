AS Monaco : La descente aux enfers de Paul Pogba se poursuit

Depuis sa signature à l’AS Monaco fin juin en tant qu’agent libre, Paul Pogba n’a toujours pas disputé un match officiel sous ses nouvelles couleurs. Et le milieu de terrain français va même encore patienter avant de retrouver les terrains.

AS Monaco : Paul Pogba encore blessé

Avant le match nul contre l’OGC Nice Nice (2-2), le dimanche passé, l’entraîneur de l’AS Monaco, Adi Hütter, avait espéré pouvoir compter sur Paul Pogba, avant de reporter son possible retour au déplacement à Angers le 18 octobre dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1. Mais même cette échéance semble désormais compromise.

« Il en fait de plus en plus avec l’équipe. Notre objectif était peut-être qu’il soit dans le groupe pour le match contre Nice, mais c’est un peu tôt. Peut-être que ce sera pour le match suivant, contre Angers, après la trêve internationale. J’espère qu’il sera dans le groupe. Il fait encore seulement une partie des séances.

Comme vous pouvez imaginer, ça prend du temps, mais on l’amène de plus en plus proche d’un retour, il a besoin de faire des duels. On verra dans les deux prochaines semaines quelles seront les prochaines étapes, et je pense qu’il pourra être prêt face à Angers, sans vous le promettre, mais ça peut aussi être le match suivant », déclarait notamment le technicien autrichien de l’AS Monaco.

Cependant, Hütter, proche d’un licenciement, pourrait ne pas assister au grand retour du Champion du Monde 2018. En effet, selon les informations de Nice-Matin, Paul Pogba serait victime d’un nouveau pépin physique, compromettant ainsi sa présence dans le groupe de l’ASM pour le match à Angers, comptant pour la huitième journée du championnat.

Toutefois, le journal azuréen a démenti l’existence d’une blessure au genou du joueur de 32 ans. L’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin aurait été uniquement victime en début de semaine d’une blessure légère, mais suffisante pour différer son retour à la compétition deux ans après.