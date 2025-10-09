INFO Mercato : L’OM a un nouvel accord avec Pavard !

Benjamin Pavard réalise des débuts convaincants à l’OM. Au point où la direction phocéenne aurait pris la décision de lever son option d’achat le plus tôt possible.

Mercato : L’OM prévoit de recruter définitivement Benjamin Pavard

L’Olympique de Marseille a réussi son pari en défense. Les arrivées de Nayef Aguerd, Emerson Palmieri et Benjamin Pavard ont considérablement renforcé ce secteur de jeu. À tel point que ces trois joueurs sont présentés comme des piliers de l’arrière-garde marseillaise. Toutefois, une préoccupation demeure.

Nayef Aguerd et Emerson Palmieri ont des contrats de longue durée à l’OM. Tandis que l’avenir de Benjamin Pavard est temporairement lié au club phocéen. Il a été prêté par l’Inter Milan dans les ultimes heures du mercato. Le défenseur français retournera logiquement en Lombardie si sa situation contractuelle reste intacte.

Sauf que cette question semble déjà réglée en interne. Le journaliste italien Nicolò Schira rapporte que la direction de l’OM a prévu de lever l’option d’achat de Benjamin Pavard. Ce montant est estimé à environ 15 millions d’euros. Le président Pablo Longoria et Medhi Benatia sont très satisfaits de ses performances. Ils comptent donc le conserver au terme de la saison en cours.

Un accord de principe déjà scellé en interne

La direction de l’Olympique de Marseille ne perd pas de temps. Elle aurait déjà tout prévu en coulisse : un accord contractuel avec Benjamin Pavard sur la base d’un contrat courant jusqu’en juin 2029. Les Olympiens devront très vite finaliser cette affaire avec les Nerazzurri.

Ce transfert définitif ne fera pas que les affaires de l’OM. L’Inter Milan compte aussi sur la vente de Pavard pour financer le recrutement définitif de Manuel Akanji. Ce dernier est lui aussi prêté par Manchester City. Quoi qu’il en soit, l’OM est bien parti pour sécuriser l’un de ses plus gros coups du mercato.