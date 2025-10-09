ASSE : Horneland impose sa loi, 5 départs en vue ?

Eirik Horneland doit faire des choix forts à l’ASSE, mettant en péril l’avenir de cinq joueurs. Ceux-ci pourraient même être contraints d’aller voir ailleurs lors du prochain mercato.

Eirik Horneland a fait ses choix, les 5 grands perdants à l’ASSE dévoilés

L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, Eirik Horneland, risque de connaitre un prochain mercato hivernal marqué par plusieurs départs. Non pas par insatisfaction, mais en raison d’un effectif trop riche à certains postes. La défense de l’ASSE est le secteur le plus concerné.

Le duo Chico Lamba-Mickaël Nadé est solide dans l’axe. Par contre, les couloirs sont surchargés, notamment avec la polyvalence de Maxime Bernauer. Par conséquent, les latéraux comme Dennis Appiah voient leur temps de jeu chuter drastiquement. Le Ghanéen n’a disputé que 168 minutes depuis l’entame de la saison. Cette situation pourrait l’inciter à s’en aller dès cet hiver.

L’autre perdant est le jeune Lassana Traoré. Celui-ci n’a disputé que 5 minutes avec l’ASSE cette saison, indique La Mise au vert. Même s’il représente l’avenir au poste d’arrière gauche, l’urgence pour lui serait d’aller poursuivre sa progression sous d’autres cieux avant de revenir dans le Forez.

Une forte concurrence et des prêts envisagés

Le milieu de terrain de l’ASSE n’est pas épargné. Nadir El Jamali, pourtant très sollicité lors de la préparation estivale, a disparu du onze de départ. Horneland préfère miser sur le trio Jaber-Tardieu-Moueffek dans l’entrejeu. Ses 5 matchs disputés pour une seule titularisation ne font pas de lui une pièce maîtresse dans ce compartiment de jeu.

🚶‍♂️ Après 9 matchs voici les cinq joueurs de champ les MOINS utilisés par Eirik Horneland :



1️⃣ Lassana Traoré – 5 min

2️⃣ Ben Old – 141 min

3️⃣ Nadir El Jamali – 151 min

4️⃣ Dennis Appiah – 168 min

5️⃣ Joshua Duffus – 168 min pic.twitter.com/v330882jbC — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) October 8, 2025

Nadir El Jamali pourrait ainsi envisager un prêt dès cet hiver en vue d’optimiser ailleurs. Le problème persiste aussi en attaque. Alors que le prodige belge Lucas Stassin est déjà dans le viseur de l’AS Rome, d’autres attaquants doivent se contenter des miettes. C’est le cas notamment de Joshua Duffus. Après un début intéressant à l’ASSE, l’attaquant jamaïcain a disparu des radars.

Il n’a disputé que 20 minutes de jeu sur les cinq dernières journées, ce qui le pousse vers la sortie. De même, Ben Old pourrait envisager un départ face à la concurrence de Cardona, Boakye et Davitashvili sur les ailes.

Cette profondeur de banc reste un atout dans la course à la remontée en Ligue 1. Mais elle pourrait aussi engendrer une vague de départs sous forme de prêts lors du prochain mercato. Pour le moment, rien n’est encore acté en interne.