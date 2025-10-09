Mercato OL : Un serial buteur portugais à Lyon cet hiver ?

Les dirigeants de l’OL relancent un dossier en Angleterre en vue du prochain mercato hivernal. Un crack portugais pourrait arriver à Lyon.

Mercato OL : Fabio Carvalho, la cible prioritaire de Lyon !

L’Olympique Lyonnais veut du sang neuf devant. Fabio Carvalho, le Portugais de Brentford, coche toutes les cases. À 23 ans, l’ancien de Liverpool et Leipzig attire l’œil de plusieurs clubs, mais l’OL avance vite sur le dossier. Stuttgart reste à l’affût, tandis que le RC Strasbourg, un temps évoqué, n’est finalement pas dans la course. Cela dégage le champ pour Lyon, désormais en concurrence avec cette formation de Bundesliga.

Depuis plusieurs semaines, les Gones rencontrent des difficultés en attaque. Le club est solide derrière, mais manque de vrais buteurs. La défaite (1-2) contre Toulouse l’a encore rappelé. Sans percussion ni tranchant, Lyon peine à tuer les rencontres. Matthieu Louis-Jean, le directeur technique, a donc relancé ses contacts en Angleterre.

Rapidement, le nom de Fabio Carvalho circule. Le joueur manque de temps de jeu à Brentford, et un prêt semble être la solution idéale. Son profil séduit : technique, explosif, déjà rompu aux exigences de la Premier League. Pour le quatrième de Ligue 1, l’affaire paraît parfaite, à condition de convaincre le principal intéressé.