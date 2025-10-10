Le PSG sème la panique totale au Barça !

Le passage du PSG n’a vraiment pas aidé. En une semaine, le FC Barcelone est passé de l’euphorie à la confusion. Battus par le club français en Ligue des champions (1-2), puis corrigés par le FC Séville (4-1) en Liga, les Blaugrana voient leurs certitudes vaciller. Même Wojciech Szczesny, pourtant habitué à garder la tête froide, tire la sonnette d’alarme.

Le PSG donne une leçon grandeur nature au Barça

L’invincibilité barcelonaise a volé en éclats face au PSG. Dans une soirée européenne intense, les Parisiens ont dominé les débats avec un réalisme chirurgical. Un coup dur pour les Catalans, qui n’avaient plus perdu depuis des mois. « Le PSG était meilleur que nous, plus précis, plus frais et très bon sur le plan tactique. Nous n’aimons pas cela, cela nous fait mal, mais nous devons accepter le résultat contre le PSG », reconnaît Szczesny dans un entretien à Mundo Deportivo.

Lire aussi : Mercato PSG : Al-Khelaïfi parle avec le père de Lamine Yamal

Une déclaration lucide qui traduit un certain respect envers le champion de France… et une inquiétude latente dans le vestiaire catalan. Quatre jours plus tard, les Catalans ont sombré à Séville (4-1). Un scénario impensable pour une équipe censée réagir. « À Séville, nous n’avons pas donné 100 % de nous-mêmes. La première mi-temps a été terrible, un match terrible… C’est un peu inquiétant », admet Szczesny, amer mais lucide.

À voir

AS Monaco :C’est confirmé, Pocognoli va remplacer Adi Hütter

Lire aussi : PSG : Al-Khelaïfi annonce une révolution historique !

Avec deux défaites consécutives, le Barça glisse à deux points du Real Madrid et voit le doute s’installer. Pourtant, le gardien se veut rassurant : « Je ne pense pas qu’il faille s’inquiéter, mais si nous ne donnons pas 100 % à chaque match, cela peut se reproduire ». Le Paris SG, lui, peut savourer : en une soirée, il a réussi là où tant d’autres ont échoué, faire trembler le Barça, sur le terrain comme dans les têtes.