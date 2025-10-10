Mercato : Newcastle veut gâcher les plans de l’AS Monaco !

Newcastle entre dans la course pour la signature de Ter Stegen et menace l’AS Monaco. La bataille sera rude entre les deux formations.

Mercato AS Monaco : Newcastle prépare un sale tour à l’ASM

L’AS Monaco pensait avancer seule. Mais Newcastle vient de brouiller les cartes. Cible prioritaire du club de la Principauté, Marc-André ter Stegen vit une période difficile au FC Barcelone. Longtemps pilier du Camp Nou, le gardien allemand n’est plus indiscutable. Blessures à répétition, douleurs persistantes au dos, confiance effritée. À 33 ans, il a glissé dans la hiérarchie, derrière Joan Garcia et Wojciech Szczesny.

Lire aussi : AS Monaco :C’est confirmé, Pocognoli va remplacer Adi Hütter

Le Barça, en quête de liquidités et décidé à alléger sa masse salariale, ne retiendrait pas son portier. Une aubaine pour Monaco, déjà venu aux renseignements l’été dernier. Les dirigeants monégasques aimeraient un prêt assorti d’une option d’achat, afin de sécuriser le poste sans alourdir la dépense immédiate.

À voir

Mercato OM : Coup de froid pour une arrivée d’Endrick !

Lire aussi : Mercato AS Monaco : Un entraîneur proche de signer !

Mais l’opération s’annonce plus compliquée. Outre Tottenham, Newcastle se serait ajouté à la liste, selon Ekrem Konur. Le club anglais, désireux de renforcer son effectif, pense aussi à Ter Stegen. En Premier League, il pourrait retrouver son compatriote Nick Woltemade qui évolue aussi avec les Mapgies. Arrivé en Catalogne en 2014 et sous contrat jusqu’en 2028, l’ancien gardien de Mönchengladbach n’a jamais semblé aussi proche d’un nouveau départ. Monaco reste en course, mais la Premier League rôde.