Mercato : 65M€, Liverpool prêt à faire une crasse au PSG !

Élue meilleure équipe européenne de la saison 2024-2025, le PSG est tout logiquement sous le feu des projecteurs. D’autres grands clubs, dont Liverpool, veulent même en profiter pour ravir à Luis Enrique certains de ses meilleurs éléments. Explications.

Mercato : Liverpool vise un joueur au PSG pour sa défense

Avec un Ibrahima Konaté, dont le contrat expire en juin prochain, et un Virgil van Dijk, lié jusqu’en 2027, mais vieillissant à 34 ans révolus, un renfort en défense centrale est activement recherché du côté de Liverpool. Le média Talksport croit ainsi savoir que le board des Reds ferait de Willian Pacho une cible prioritaire pour le mercato de l’été 2026 pour renforcer une défense qui pourrait perdre des éléments importants en fin de saison.

Arrivé incognito en août 2024 contre un chèque de 40 millions d’euros, l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort s’est rapidement imposé dans l’effectif du Paris Saint-Germain. En quelques mois seulement, le défenseur central équatorien de 23 ans s’est affirmé en quelques mois seulement comme une pièce maîtresse du dispositif de Luis Enrique.

Principal artisan du sacre historique des Rouge et Bleu en Ligue des Champions, Willian Pacho affiche un niveau de régularité qui n’a pas échappé à d’autres cadors européens. En effet, le journaliste Ben Jacobs assure que Liverpool serait prêt à formuler une offre démentielle pour contraindre le PSG à laisser partir son roc équatorien. Mais l’équation s’annonce déjà compromise pour le Champion d’Angleterre en titre.

Willian Pacho n’est pas à vendre

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2029, Willian Pacho n’est pas à vendre. Aujourd’hui évalué à 65 millions d’euros par Transfermarkt, le partenaire de Marquinhos pourrait bien voir son prix réel grimper au-delà, tant son importance est devenue capitale au sein du collectif de Luis Enrique.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain en sont conscients et pourraient lui proposer une offre de prolongation dans les mois à venir avec un salaire nettement revalorisé afin d’écarter définitivement toute envie potentielle de départ dans l’esprit de Pacho.

D’ailleurs, Talksport rapporte que Luis Campos a déjà pris soin de faire comprendre à tous les prétendants du joueur qu’il n’est pas du tout à vendre. Liverpool va donc devoir se tourner vers d’autres pistes, tout comme le PSG et Willian Pacho n’ont aucunement pas prévu de se séparer. Toutefois, en coulisses, la somme de 100 millions d’euros a été évoquée pour démarrer d’éventuelles discussions.